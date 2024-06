Cambio di programmazione per Endless Love nel palinsesto di sabato 15 giugno 2024. L'appuntamento con la soap opera risulta confermato solo nella fascia del daytime pomeridiano di Canale 5 con due nuovi episodi in prima visione assoluta.

Dopo la messa in onda di sabato 8 giugno, subito dopo il gran finale di Terra amara, non ci saranno nuovi episodi nella fascia serale della prossima settimana. Come confermato dalla guida tv Mediaset, la prima serata di Canale 5 punterà sulla messa in onda del film "Paradiso Amaro".

Cambio programmazione Endless Love del 15 giugno: la soap prevista solo al pomeriggio

Sabato 8 giugno andranno in onda due nuovi episodi della soap turca con Kemal e Nihan nella fascia di seconda serata della rete ammiraglia del Biscione, che si aggiungeranno ai consueti appuntamenti del daytime pomeridiano in onda dalle ore 14:40 in poi.

Lo stesso palinsesto, però, non verrà replicato sabato 15 giugno: la soap non andrà in onda nella fascia serale, dato che la messa in onda risulta confermata solo nel daytime pomeridiano.

Gli spettatori potranno seguire le nuove vicende di Nihan e Kemal con la consueta puntata speciale prevista dalle ore 14:45 alle 16:30, che farà da traino al best of di Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Tra prima e seconda serata spazio al film 'Paradiso amaro' con Clooney

La prima serata di sabato 15 giugno, invece, farà a meno delle soap turche su Canale 5 e punterà sulla messa in onda del film Paradiso Amaro, con protagonista George Clooney, in programma dalle 21:30 alle 24 circa.

A seguire, poi, spazio all'informazione del Tg5 con l'edizione notturna del notiziario diretto da Clemente Mimun.

La messa in onda della soap opera turca è confermata anche nel palinsesto feriale di Canale 5, con il consueto mezzo episodio al giorno previsto per tutta l'estate dalle 14:10 alle 14:45 circa, dove continua a registrare ottimi ascolti.

Nihan vittima di un incidente e finisce in ospedale

Intanto, le anticipazioni delle puntate previste per sabato 15 giugno in daytime rivelano che Nihan si ritroverà coinvolta in un brutto incidente stradale: le sue condizioni di salute non saranno delle migliori e intanto Ozan coglierà la palla al balzo per confessare a sua moglie la verità sull'omicidio non intenzionale che ha commesso.

Emir, intanto, si ritroverà messo nei guai per resistenza al pubblico ufficiale e finirà dietro le sbarre ma si preoccuperà affinché Kemal non possa entrare in ospedale dove si trova ricoverata sua moglie.

Il suo obiettivo continuerà a essere quello di tenere Kemal lontano da Nihan e fare in modo che tra i due non possa esserci nessun tentativo di riavvicinamento.