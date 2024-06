Hope abbraccerà Steffy dopo l'ennesimo chiarimento: "Non devi preoccuparti per me e Thomas". Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful spiegano che Hope farà di tutto per cancellare ogni sospetto su una possibile relazione tra lei e Thomas e sembrerà riuscirci. Anche Liam apparirà più tranquillo dopo la notte di passione trascorsa con sua moglie e ne parlerà con Wyatt.

Il chiarimento tra Hope e Steffy

Hope vivrà giorni di forte confusione dopo aver trascorso una notte di passione con Liam. La donna, infatti, non potrà fare a meno di ripensare a Thomas, anche se eviterà di parlarne con qualcuno.

Steffy si accorgerà del cambiamento di Hope e andrà subito a parlarle, soprattutto perché negli ultimi giorni ha notato un importante avvicinamento tra suo fratello e la sua ex. Steffy entrerà in ufficio da Hope e sarà molto chiara: "Dobbiamo parlare di quello che ho visto tra te e Thomas". La figlia di Ridge chiederà a Hope di assicurarle di non provare davvero nulla per suo fratello e lei lo farà. Steffy però insisterà dicendole che li ha visti flirtare tenendosi per mano, ma Hope le dirà che si è trattato di un equivoco. "La mia linea era sull'orlo del collasso e Thomas l'ha salvata". Le spiegazioni di Hope saranno molto convincenti: terrà ancora una volta a precisare di non essere affatto come sua madre Brooke e ribadirà a Steffy come non farebbe mai nulla per rovinare la sua famiglia, soprattutto con Thomas.

Liam e Wyatt parleranno dell'integrità morale di Hope

Steffy si sentirà rincuorata dalle rassicurazioni di Hope e giustificherà la sua insistenza con la preoccupazione per Thomas. La figlia di Ridge spiegherà che la salute mentale di suo fratello è molto fragile aggiungendo che basterebbe poco per farlo ricadere nella sua ossessione per Hope.

Quest'ultima capirà: "Non devi preoccuparti per Thomas e me, ok?", dirà prima di abbracciare Steffy. L'abbraccio tra le due apparirà come un nuovo inizio dopo tante incomprensioni dovute ai problemi familiari. Nel frattempo, Liam confiderà a Wyatt le novità sul suo matrimonio con Hope, un unione che sembra essere tornata in carreggiata.

"Nessuna è più gentile di Hope", dirà Wyatt e suo fratello non potrà che confermare. Liam aggiungerà di fidarsi ciecamente di sua moglie perché è una donna di sani principi che non gli farebbe mai del male.

La dura discussione tra Hope e Brooke

Nelle scorse puntate Hope ha avuto un duro scontro con Brooke che ha fatto scattare un piccolo allarme nella signora Logan. I pensieri su Thomas hanno mandato in confusione Hope che alla prima occasione ha sfogato la sua rabbia con Brooke.

Tutto ha avuto inizio quando la donna è andata a villa Forrester e ha trovato sa madre in compagnia di Ridge. Questo è bastato per farla andare su tutte le furie, accusando Brooke di non avere nessun ritegno. Durante la discussione, Hope ha ferito sua madre urlando: "Non sono come te".

La signora Logan ha subito capito che in sua figlia qualcosa non va e non si è sbagliata. Le parole di Hope, infatti, costituivano un modo per esorcizzare una sua paura: essere attratta da situazioni scomode, proprio come Brooke.