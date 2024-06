Si fanno sempre più interessanti le trame di Endless Love, la soap opera che ha conquistato l'interesse del pubblico Mediaset dopo Terra amara, giunta ormai al termine. Le anticipazioni turche si concentrano sul primo incontro tra Kemal e la piccola Deniz, che non sa di essere sua figlia. Soydere, dopo essere tornato a casa e aver passato un intero anno in prigione, non perdonerà Zeynep, che sarà disperata al solo pensiero di non avere più alcuna possibilità di rimediare ai suoi errori. Come se non bastasse, dovrà tenere nascosto al fratello che la bambina della quale si sta occupando altri non è che Deniz.

Nel frattempo, Nihan, rimasta sola a combattere per riavere la sua bambina, chiederà ad Hakan di aiutarla, riproponendo tutte le sue speranze in lui. Kemal invece porterà avanti la sua vendetta, facendo sì che i cinque uomini che lo hanno torturato in prigione provino le stesse identiche sofferenze. Ora, è la volta del marito di Selma.

Kemal torna a casa e non ha pietà di nessuno

Dopo essere uscito di prigione Kemal continuerà la sua vendetta personale e il primo a pagare sarà Sitki, la guardia carceraria che sequestrerà in un camper. La seconda persona che dovrà ripercorrere le sue sofferenze sarà invece l'uomo che deciderà la sua condanna a un anno. Kemal si presenterà a casa sua, facendo sì che la trovi completamente vuota: ''Tu sarai lontano da tua moglie e tuo figlio un anno intero come lo sono stato io'', gli dirà.

Il marito di Selma proverà a difendersi ma Soydere sarà riuscito a trovare un rapporto che lo incastra: nei documenti è scritto che fece del male sia alla moglie che al figlio.

Nel frattempo, Fehime organizzerà una cena di famiglia per dare il bentornato a Kemal. Ci saranno tutti, da Leyla a Zeynep fino a Tarik. Kemal però non perdonerà la sorella, rinfacciandole tutto il dolore che gli causò un anno fa.

Non sa che in quel momento starà per vedere sua figlia.

Il primo incontro tra Kemal e sua figlia Deniz

Kemal entrerà nella stanza di Zeynep, sentendo il pianto di un bambino. Sul letto c'è la piccola Deniz, che smetterà di piangere appena lo vedrà, come se sapesse che si tratta di suo padre. Il loro primo incontro sarà molto emozionante.

Kemal la guarderà incantato e la bimba gli stringerà il dito. In quel momento entrerà una sconvolta Zeynep.

''Chi è questa bambina, è tua figlia?'' chiederà Kemal. ''No, sono la sua babysitter'' sarà la risposta di Zeynep, in lacrime per le parole d'odio che le rivolgerà il fratello: ''Non ti perdonerò mai per quello che è successo un anno fa''.

Nihan invece si rivolgerà ad Hakan, chiedendogli di ritrovare Deniz e dichiarando che a rapirla e minacciarla è stato Emir.

Per non perdere il filo

Accecato dalla rabbia Emir ha fermato Nihan sulle scale con l'ennesimo ricatto: se tornerà con lui potrà riabbracciare Deniz. Sezin non ha accettato, mandandolo su tutte le furie. Zeynep è tra due fuochi: da una parte deve tenere la bambina dietro l'ordine di Emir mentre dall'altra non sa come recuperare la fiducia del fratello Kemal.