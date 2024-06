Tufan vorrà far fuori Emir nelle prossime puntate di Endless love. Il suo obiettivo sarà ucciderlo, ma far passare tutto come qualcosa di accidentale. Per questo motivo, con l'aiuto di Nazif, progetterà un incidente stradale ai danni di Emir, ma dentro quella macchina insieme a lui ci sarà anche Nihan. Tufan non gradirà la disattenzione di Nazif: avrebbe dovuto controllare che in quella macchina salisse solo Emir.

La doppia faccia di Tufan

Inizialmente Tufan si è fatto conoscere per essere il fidato braccio destro di Emir, ma con il trascorrere delle puntate sta venendo fuori che in realtà la sua è tutta una farsa.

Collabora con Emir solo perché vuole spalleggiare Asu nella sua vendetta contro la famiglia Kozcuoğlu. Tra i vari piani da mettere in atto ci sarà anche quello di far fuori Emir. Conoscendolo bene, negli anni Tufan ha avuto tante occasioni per ucciderlo, ma il suo progetto si basa su un'unica cosa: "Deve sembrare un incidente".

Così un giorno mentre Emir si recherà in una baita con Nihan, secondo lui per risolvere alcune controversie riguardanti il suo rapporto con Kemal, lo scagnozzo di Tufan, Nazif, manometterà la macchina di Emir.

Emir e Nihan rimangono coinvolti in un incidente

Il confronto tra Nihan ed Emir non finirà nel migliore dei modi. I due lasceranno la baita, ma quando durante il tragitto verso casa Emir si farà prendere dai suoi soliti attacchi di pazzia: inizierà ad accelerare, ma perderà il controllo della macchina e visto che è stata manomessa i due finiranno contro un albero.

Nazif vedrà la macchina incidentata da lontano, però si preoccuperà perché dentro c'è anche Nihan, così in maniera anonima chiamerà un'ambulanza e scapperà via. Dovrà ovviamente informare Tufan della cosa: la sua reazione non sarà della migliori, visto che nel piano è stata coinvolta anche Nihan, e temerà che entrambi possano essere morti.

Tufan è una furia contro Nazif

Tufan e Nazif avranno un incontro in un luogo appartato. "Hai rovinato tutto!", dirà Tufan al suo uomo mentre gli darà un pugno in faccia. "Cosa succederebbe se morisse anche Nihan? Ti ho detto di far fuori solo Emir".

"Se lo volevi morto, l'avrei potuto sparare", ribadirà Nazif, ma Tufan sarà chiaro: "Avresti dovuto far passare tutto come un incidente, invece che cosa hai fatto?

Hai scombussolato tutto. Ora dimmi che cosa devo fare: devo farti fuori?".

Nazif proverà a difendersi: "Ho fatto quello che mi hai chiesto di fare, non potevo sapere che anche Nihan sarebbe salita nella macchina". Questo nervosismo sarà dato perché Tufan crederà che Nihan sia rimasta gravemente ferita nell'incidente, forse anche morta, ma alla fine sia lei che Emir si sono salvati.