Nelle puntate della seconda stagione di Endless love, dopo delle lunghe indagini Nihan, riuscirà a scoprire il nome del vero assassino di Ozan. Per un po' di tempo ha sospettato che fosse stata Zeynep a ucciderlo, invece è stata Asu. A svelare tutto sarà Gürcan, scagnozzo di quest'ultima: rivelerà di essersi travestito da dottore per entrare nella camera d'ospedale di Ozan e iniettargli con una siringa del veleno.

Müjgan prova a mettere pace tra Emir e Asu

Müjgan chiederà a Nihan di accompagnarla in un vecchio magazzino abbandonato che si trova a Istanbul.

La ragazza lo farà, non sapendo ciò che l'attende. Müjgan si è voluta recare lì perché ha scoperto che c'è una lite in corso tra i suoi figli e teme che Emir possa uccidere Asu. Il compito della donna sarà quello di far ragionare i figli e portarli a un chiarimento.

Durante la discussione, Emir confesserà alla madre che Asu ha manomesso la macchina di Nihan perché aveva intenzione di ucciderla. Nihan sarà fuori di sé e dopo aver avuto un confronto con Asu, correrà da Kemal per raccontargli ciò che ha saputo. Il ragazzo si pentirà di aver sposato Asu, per questo farà preparare le carte per chiederle il divorzio. Asu sarà diabolica: "Davanti al giudice mi farò vedere triste e dirò che sono ancora innamorata di te, non concederà mai il divorzio".

Solo Gürcan può svelare che cosa è successo a Ozan

Conosciuto questo nuovo lato di Asu, Kemal inizierà a pensare che possa esserci lei dietro l'omicidio di Ozan. Questa ipotesi si rafforzerà quando scoprirà che l'uomo che sa la verità sull'omicidio del ragazzo, Gürcan, è di Zonguldak (la stessa città d'origine di Asu) e il padre in passato ha lavorato per il signor Hakki.

Kemal sa anche una cosa: Gürcan è in fin di vita e per sopravvivere ha bisogno delle sue medicine. Così si farà venire in mente un piano, catturare Gürcan e minacciarlo con la sua medicina: se non dirà a lui e Nihan la verità su come è morto Ozan, non gli darà il medicinale.

Nihan e Kemal scoprono il nome dell'assassino di Ozan

"Per favore dicci chi si nasconde dietro la morte di mio fratello", implorerà Nihan e alla fine Gürcan dirà: "Asu Alacahan". L'uomo racconterà la storia nel dettaglio: "Mi ha dato del veleno, mi sono vestito da dottore e sono entrato nella stanza di Ozan dopo che gli è stata fatta la lavanda gastrica. Con una siringa gli ho somministrato il veleno".

Gli chiederanno chi ha appeso Ozan al soffitto, ma lui non lo saprà. È chiaro che Asu sia anche in possesso dei video di quella giornata, e che sia stata sempre lei a spedire quello in cui Zeynep soffoca Ozan con un cuscino a Nihan e Kemal. Per una volta i due giovani si sono sbagliati, infatti credevano che dietro la morte di Ozan si nascondesse Emir.