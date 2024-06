La malvagità di Emir non avrà fine nelle prossime puntate di Endless love. Come narrano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, non tollererà che Nihan si riavvicini a Kemal, così deciderà di far fuori quest'ultimo. Metterà fuoco a una casa acquistata recentemente dalla moglie per passare del tempo con Kemal. Il ragazzo si ritroverà privo di sensi e in mezzo alle fiamme. Nihan proverà a salvarlo, ma anche lei rischierà la vita.

Il rapporto tra Nihan e Kemal vacilla per via dell'arresto di Tarik

Il rapporto tra Nihan e Kemal attraverserà un brutto momento quando verrà fuori che è stato Tarik a uccidere Ozan.

Inizialmente si pensava che quest'ultimo si fosse tolto la vita, poi successivamente si è ipotizzato che fosse stato soffocato da Zeynep e avvelenato da Asu, ma la realtà dei fatti è che Ozan è morto quando Tarik l'ha appeso al soffitto. Lui, pensando che non fosse più in vita, ha inscenato il suo suicidio per salvare Zeynep, ma solo dopo si è reso conto che il ragazzo era ancora vivo, ma ormai non c'era più nulla da fare: quel filo gli ha spezzato il collo.

Tarik finirà in prigione, e Kemal e Nihan crederanno che per loro sia arrivato il momento di mettere la parola fine alla loro storia d'amore, viste tutte le vicissitudini. Alla fine i sentimenti avranno la meglio e la loro relazione, seppur non ancora ufficiale, andrà avanti.

Nihan compra una casa per star sola con Kemal

Nihan acquisterà una casa in cui potrà trascorrere del tempo insieme a Kemal. Non sarà proprio un bel nascondiglio, visto che Emir riuscirà a scoprirlo subito. Per separarli arriverà addirittura a denunciare la moglie per aver fatto lavorare illegalmente degli operai in una miniera.

La ragazza finirà anche in carcere, ma verrà scagionata.

Nihan e Kemal continueranno a vedersi in quella casa e a sistemarla, il tutto sempre sotto gli occhi di Emir, che ordinerà ai suoi scagnozzi di far fuori Kemal. Mentre i due tinteggeranno casa, Nihan riceverà una telefonata dal negozio di vernici. Il commesso le chiederà di raggiungerla perché sono pronte quelle che ha richiesto.

Kemal rischia di morire

Mentre Nihan sarà in negozio, a casa inizierà a consumarsi la strage. Gli uomini di Emir narcotizzeranno Kemal e metteranno fuoco alla casa. Nihan, alle prese con il commesso, si renderà conto che la sta prendendo in giro, soprattutto quando lui fingerà di fare una telefonata per perdere tempo. Alla ragazza verranno in mente le parole di Emir: l'ha minacciata dicendole che avrebbe fatto fuori Kemal. Capirà che dietro questa storia c'è lui.

Nihan correrà subito a casa e la vedrà in fiamma. Dentro ci sarà Kemal privo di sensi. Lei entrerà per salvarlo, ma proprio in quel momento una trave di legno infuocata cadrà sopra Nihan e Kemal. I due riusciranno a salvarsi?