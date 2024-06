Nelle puntate della seconda stagione di Endless love Vildan scoprirà che Ozan è stato ucciso, ma il tutto non avverrà nel migliore dei modi. Hakan si recherà a casa della donna per chiederle l'autorizzazione per procedere con l'autopsia, pensando che Nihan l'abbia già messa al corrente di tutto, ma purtroppo non è così e la scoperta dell'omicidio del figlio getterà Vildan nello sconforto.

I dubbi sull'omicidio di Ozan

Asu invierà a Nihan il video in cui Zeynep soffoca Ozan. Il tutto in maniera anonima e quel messaggio sarà visibile solo una volta.

La ragazza non esiterà ad andare alla polizia per denunciare Zeynep, ma non avrà la possibilità di far vedere quel video. In realtà ce l'ha Kemal, perché anche lui l'ha ricevuto sempre da Asu, solo che in questo caso glielo ha spedito tramite una chiavetta usb.

Prima di consegnarlo alla polizia, Kemal vorrà farlo vedere a Hakan, perché temerà che quelle immagini siano solo frutto di un fotomontaggio. Per il commissario saranno chiaro tre cose: Zeynep ha messo sul serio un cuscino nella faccia di Ozan, ma bisogna capire chi l'abbia appeso al soffitto e chi abbia fatto il video, perché non è normale che nella stanza d'ospedale di Ozan ci fosse una telecamera.

Per procedere con le indagini è necessaria l'autopsia

Hakan vorrà chiarire la vicenda, così vorrà chiedere alla famiglia di poter procedere con la riesumazione del corpo di Ozan per l'autopsia. Nihan ha dato il suo permesso, ma non è sufficiente: serve quello di Vildan. Kemal chiederà a Hakan di attendere prima di presentarsi a casa della donna, anche perché non è ancora a conoscenza del fatto che il figlio non si sia ucciso.

"Permetti a Nihan di parlare con la madre", chiederà Kemal, ma la ragazza sarà troppo occupata a portare a termine la sua vendetta con Zeynep, così si dimenticherà di parlare con Vildan e Hakan, pensando che l'abbia fatto, si presenterà a casa sua.

L'ennesimo momento difficile da affrontare per Nihan

"Signora Vildan sono venuto per parlare dei dettagli sull'autopsia, deve firmare questo documento", dirà Hakan, ma Vildan non avrà la più pallida idea di che cosa stia parlando.

"Dobbiamo riesumare il corpo di Ozan per iniziare l'indagine", aggiungerà Hakan, ma Vildan sarà sempre più perplessa: "Quale indagine?". Allora Hakan le spiegherà che si procede così per stabilire l'ora e il motivo della morte in caso di omicidio.

Vildan andrà fuori di sé: "Come omicidio? Chi ha ucciso mio figlio!". In casa non riusciranno a trattenerla, fino a quando Leyla sarà costretta a chiamare l'infermiera per farle un'iniezione di tranquillante. Per Vildan la morte di Ozan è ancora uno shock, visto che insieme al figlio è morto anche Önder. Da quel giorno la donna assume dei psicofarmaci, perché non riesce nemmeno a dormire la notte.