Nell'appuntamento della soap tv Endless Love di venerdì 28 giugno Zeynep rischierà grosso visto che verrà sorpresa per la seconda volta da Nihan in camera da letto di Emir. La sorella di Kemal, che la sera precedente aveva giustificato la sua presenza con il fatto di dover recuperare la pistola di Kemal, questa volta potrebbe non convincere la cognata. La tresca tra Zeynep e Kozcuoğlu potrebbe quindi presto venire a galla.

Zeynep trova una scusa per giustificare la sua presenza in camera di Emir

La puntata di Endless Love del 28 giugno riprenderà dal momento in cui Emir e Nihan una volta tornati a casa, sorprenderano Zeynep nella camera di Kozcouglu.

Anche Kemal, che starà spiando Sezin e il marito dal giardino, rimarrà sorpreso nel vedere la sorella in camera del suo acerrimo rivale e si domanderà cosa ci faccia lì.

Nel nuovo appuntamento, Zeynep si troverà a dover dare spiegazioni a tutti e tre, in primis a Nihan. Ci penserà Emir a fornirle un assist in modo che lei trovi una scusa plausibile. Dirà infatti che si trova lì per recuperare la pistola di Kemal. Zeynep appoggerà la teoria del suo amante e questa scusa, almeno inizialmente, sembrerà reggere visto che Nihan sembrerà crederle.

Nihan sorprende di nuovo Zeynep in camera di Emir

Una volta scongiurato il pericolo, Zeynep dovrà dare spiegazioni anche al fratello Kemal e userà la stessa scusa utilizzata con Nihan.

Intanto Emir pretenderà che la moglie trascorra con lui la notte. Sezin non ne vorrà sapere e dormirà vestita sul divano. La mattina seguente uscirà presto per andare a correre e quando tornerà andrà in camera di Emir trovandoci Zeynep, di nuovo. Questa volta per la sorella di Kemal sarà più difficile giustificare la sua presenza nella stanza.

Non potrà certo dire che si tratta di una casualità.

Dando uno sguardo alle trame successive, Zeynep, grazie a una telefonata tempestiva di Efsane, riuscirà a farsi trovare con la pistola di Kemal in mano, in modo che sia plausibile pensare che le sue visite ad Emir fossero un modo per recuperare l’arma del fratello.

Endless Love sospesa nel weekend

Dal 29 giugno la soap Endless Love non andrà più in onda né il sabato né la domenica pomeriggio. Nel weekend verrà sostituita dagli episodi inediti di My Home My Destiny e La Promessa. Grazie alle puntate extra large che verranno trasmesse in questo periodo estivo, i fan de La Promessa potranno assistere a un gran passo avanti nella narrazione. Questo compensa le puntate ultra ridotte andate in onda per tutto il periodo invernale.

A fronte di questi cambiamenti, Endless Love andrà in onda solo dal lunedì al venerdì in daytime, a cui si aggiunge l'appuntamento in seconda serata del venerdì subito dopo la puntata inedita della nuova dizi turca La Rosa della vendetta.