Nelle puntate turche di endless love Kemal rifiuta Asu la prima notte dopo essere stato rilasciato: "mi spiace, non posso farlo, non riesco". Soydere vedrà anche Deniz, anche se inconsapevole che sia sua figlia. Asu ha contato i giorni per poterlo riabbracciare, anche se sa di non essere ricambiata. Kemal è ancora innamorato di Nihan, tanto da vedere il suo viso mentre sarà con Alacahan.

Kemal non riesce a fare l'amore con Asu

La cena in famiglia è terminata e Kemal è da solo con Asu. Una profonda sensazione di disagio lo assale: le accarezza il viso e gli appare davanti Nihan, ma è un'allucinazione.

Pochi secondi per riprendersi e fare i conti con la realtà: Sezin non è lì e non lo sarà per molto tempo. Asu lo guarda con aria supplicante: ''Ho contato i giorni che mancavano per poterti riabbracciare e ora sei qui''. Kemal vorrebbe provare lo stesso sentimento, ma non può. Accarezza la mano di Asu e, ancora una volta, crede di vedere la donna che davvero ama .

La notte arriva e Kemal, finalmente, può riposare in una vera casa e su un vero letto, anziché nella cella d'isolamento dove è stato confinato per un anno. Peccato che non sia al fianco di Nihan, per la quale prova dei sentimenti contrastanti: da un lato la odia perché ha testimoniato un favore di Emir, ma dall'altro non riesce a dimenticarla.

Cercando di reprimere ciò che lo divora, Kemal prova a baciare Asu, che vorrebbe fare l'amore con lui. Per l'ennesima volta, la scambia per Nihan: ''Mi dispiace non posso farlo, non riesco''. La prega però di restare con lui: '' Non voglio dormire solo ''.

Asu capisce di non poter avere il cuore di Kemal

La delusione è tanta, Asu si sente ferita.

Kemal si è rifiutato di fare l'amore con lei, che lo atteso per un anno sperando che Nihan fosse per lui solo un ricordo. ''L'hai rivista guardandomi, vero?'' gli chiede. Kemal non vuole mentire, sa che non sarebbe giusto.

Seduto sul bordo del letto, con uno sguardo distante, cerca di rassicurare Asu e, al contempo, di convincere se stesso: "Ce la faremo, abbiamo solo bisogno di tempo".

Nihan deve rinunciare al suo amore

Kemal è uscito di prigione e non sa che Nihan lo ama ancora. È stata costretta a rinunciare a lui per volere di Emir, che ha rapito sua figlia: a complicare la situazione, la posizione di Zeynep, che finge di essere la babysitter di Deniz, in accordo con Emir. Kemal, una volta riunitosi con la sua famiglia, non è riuscito a perdonare la sorella, che ha preferito stare dalla parte del suo nemico.

Fatto ancor più grave, non sa che la bambina che ha visto nella stanza di Zeynep è in realtà Deniz, la figlia che ha avuto con Nihan e che crede sia di Emir, come Sezin ha dichiarato un anno fa alla stampa, proprio mentre lui si trovava in prigione.