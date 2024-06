Nella seconda stagione di Endless love verrà fuori tutta la malvagità di Asu. Prima farà sapere, in forma anonima, a Kemal e Nihan che Zeynep ha soffocato Ozan, poi si trasformerà in "benefattrice". "Casualmente" si farà trovare fuori casa Soydere e darà una mano a Zeynep aiutandola a fuggire, visto che Nihan le starà alle calcagna perché vuole denunciarla alla polizia per il delitto commesso.

Ozan non si è ucciso, è stato fatto fuori da Zeynep

Nella seconda stagione uno dei temi portanti sarà la morte di Ozan. Tutti penseranno che il ragazzo si sia tolto la vita, visto che è stato ritrovato appeso al soffitto nella sua camera d'ospedale.

La verità però è un'altra: Ozan è stato ucciso da Zeynep, che in un tentativo di farlo stare zitto e permetterle di parlargli, gli ha tappato la bocca con un cuscino, soffocandolo.

È riuscita a nascondere l'omicidio grazie a Tarik, è stato lui a inscenare il suicidio di Ozan. In tutta questa vicenda, però, c'è anche la mano di Asu e del suo federe scagnozzo Gürcan. Ancora non è chiaro che cosa abbia combinato, ma la ragazza è in possesso del video che ritrae Zeynep mentre soffoca a morte Ozan.

Asu vuole separare Nihan e Kemal

Asu vorrà usare quel video per separare Nihan e Kemal: la ragazza non riuscirebbe a stare con lui visto che la sorella ha ucciso il fratello. Così, grazie anche all'aiuto di Emir invierà, in maniera del tutto anonima, a Kemal una chiavetta usb contenente il video, mentre a Nihan glielo manderà sul cellulare.

Il tutto accadrà mentre a casa Soydere si svolgerà la festa per il primo compleanno di Deniz. Quel video scatenerà la fine del mondo e Zeynep si troverà costretta a scappare. Fuori casa, "casualmente", troverà Asu, a cui chiederà un passaggio per fuggire. Zeynep nemmeno immagina che Asu sia in combutta con Emir, infatti crede che lo odi.

Zeynep confessa ad Asu di aver ucciso Ozan

"Zeynep per favore calmati", dirà Asu, visto che la ragazza non smetterà un attimo di piangere. "È tutto finito Asu, è tutto finito", continuerà a ripetere lei. "Dimmi che cosa è successo", chiederà Asu facendo finta che non sappia nulla, ma Zeynep non vorrà rispondere. "Se non mi racconti che cosa è accaduto, non so come aiutarti", continuerà a chiederle Asu, cercando di estorcerle la verità.

"Si tratta di Emir?", dirà Asu ma Zeynep farà segno di no con la testa. "Allora cos'è successo?", chiederà per l'ennesima volta e a quel punto Zeynep non potrà più tirarsi indietro: "Si tratta di me: Asu, ho ucciso Ozan per sbaglio". Lei farà la faccia stupita, come se le stesse crollando il mondo addosso, ma la verità è che sa già tutto e Zeynep, in questa storia, potrebbe anche essere manovrata da Asu.