Nella seconda stagione di Endless love, la vita carceraria di Kemal si farà particolarmente dura quando scoprirà che Nihan aspetta un bambino da Emir. La ragazza lo dichiarerà alla stampa, così una guardia carceraria, per dispetto, farà vedere la diretta del telegiornale a Kemal. Lui andrà su tutte le furie, al punto che metterà a soqquadro la sua cella.

Come cambia la vita di Kemal dopo il tentato omicidio nei confronti di Emir

Kemal ha una vita abbastanza tormentata a causa di Emir, ma toccherà veramente il fondo quando finirà in carcere per aver provato a ucciderlo.

Proprio così: scoprirà che Zeynep ha una relazione segreta con il suo nemico e in uno scontro con quest'ultimo lo ferirà con un colpo d'arma da fuoco che potrebbe essere mortale.

Il condizionale è d'obbligo, perché Emir non morirà: dopo diverse ore in sala operatoria uscirà un po' ammaccato, ma starà bene. Kemal, invece, finirà in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Il giudice sembrerà disposto anche a lasciarlo in libertà in attesa del processo, ma ci penserà Nihan a mettere il dito nella piaga, visto che testimonierà davanti al giudice che Kemal potrebbe aver sparato ad Emir in quanto è innamorato di lei. Il giudice avrà tante valutazioni da fare, così Kemal rimarrà in carcere.

Kemal scopre che Nihan aspetta un bambino

La vita dietro le sbarre per lui sarà più difficile del previsto. Qualcuno proverà anche ad accoltellarlo e lui farà partire una rissa. Ad avere la peggio sarà proprio Kemal, visto che verrà posto in una cella d'isolamento. Qui verrà anche schernito dalle guardie carcerarie, una in particolare gli farà vedere con il telefonino la diretta di un telegiornale, in cui Nihan sarà pronta a fare una dichiarazione alla stampa.

Nihan si è recata in carcere da Kemal per fargli visita, pronta a dirgli la verità sul bambino, ma lui si è rifiutato di vederla. I giornalisti l'hanno attesa proprio all'ingresso dell'istituto penitenziario e qui ha fatto la sua dichiarazione: "È vero, sono incinta di Emir, ma ora per favore scusatemi". Kemal andrà in tilt quando sentirà quelle parole e metterà a soqquadro quel poco che c'è nella sua cella.

Il bambino di Nihan in realtà è di Kemal

Ma perché Nihan è pronta a dire a Kemal "la verità sul suo bambino"? Perché in realtà la ragazza porta in grembo il figlio di Kemal. Nihan è rimasta incinta durante il tentativo di fuga con il ragazzo, finito male a causa delle solite minacce di Emir.

Quando ha scoperto di essere incinta era pronta a svelare la verità a Kemal, ma contemporaneamente sono successe molte cose, come la morte del gemello Ozan e l'incarcerazione di Kemal per aver tentato di uccidere Emir.