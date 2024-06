In arrivo dei problemi anche per Leyla nelle puntate della seconda stagione di Endless love. La donna scoprirà che Galip ha fatto seppellire dei rifiuti radioattivi vicino a un centro per bambini. Lui le chiederà di non denunciarlo, ma lei non vorrà nemmeno sentirlo. Così Galip ordinerà ai suoi uomini di farla fuori e Leyla si ritroverà in fin di vita tra le braccia di Ayhan.

Il cuore generoso di Leyla

Fin dalle prime puntate di Endless love è sempre venuto fuori l'animo generoso di Leyla. Si è sempre occupata delle persone in difficoltà, soprattutto dei bambini.

Spesso e volentieri ha fatto volontariato presso gli orfanotrofi di Istanbul e il suo buon cuore resterà anche quando entra a far parte del consiglio di amministrazione della Holding Kozcuoğlu.

Un giorno visiterà insieme ad Ayhan una sorta di centro dedicato ai bambini, una specie di doposcuola dove possono trascorrere delle ore in libertà giocando. Durante la visita, però, verrà fuori una cosa: molti bambini si sono ammalati e non si sanno le reali cause di questi malesseri.

Leyla scopre il crimine commesso da Galip

Leyla e Ayhan vorranno andare a fondo con la vicenda, e parlando con alcune mamme scopriranno che i bambini sono soliti percorrere una scorciatoia che porta dal villaggio al centro.

Una delle mamme ha raccontato che in quella zona c'è una zona "speciale" recintata, ma che i bambini riescono comunque a raggiungerla.

Leyla inizierà ad avere dei sospetti: quel terreno è molto arido e non c'è nemmeno traccia di un filo d'erba. Inizierà le due indagini e alla fine verrà fuori che in quella zona Galip, diversi anni prima, ha fatto sotterrare dei rifiuti radioattivi.

Galip ordina ai suoi uomini di uccidere Leyla

Leyla e Galip avranno un confronto: lui le chiederà di non dire nemmeno una parola in merito a ciò che ha scoperto, ma lei non avrà nessuna intenzione di tacere, anzi vorrà denunciarlo per il crimine che ha commesso, anche per tutelare tutti quei bambini che stanno male. Quando Leyla se ne andrà via, Galip chiamerà uno dei suoi uomini e dirà: "Falla fuori".

Successivamente, la sera, Leyla si recherà come suo solito nell'officina di Ayhan, ma appena metterà piede fuori dalla macchina riceverà un proiettile dritto sul braccio. La situazione si presenterà grave fin da subito e Ayhan si preoccuperà di chiamare un'ambulanza. Non è la prima volta che Leyla rischia la vita per colpa di un Kozcuoğlu, anche Emir una volta ha ordinato ai suoi uomini di ferirla. Nihan era scappata con Kemal, così il marito l'aveva minacciata: "Se non rientri a casa, ucciderò tua zia". Nihan non era riuscita a rientrare per l'orario stabilito, così gli uomini di Emir hanno agito subito.