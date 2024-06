Letizia Petris, ex concorrente del Grande Fratello, ha deciso di rispondere alle domande dei fan su TikTok. Tra i vari quesiti alla quale ha risposto c'è stata anche una domanda riguardante Giuseppe Garibaldi. La diretta interessata ha precisato di essersi sempre comportata da amica nei confronti dell'ex coinquilino, ma lui terminato il programma è sparito.

La versione di Petris

Nella giornata di sabato 22 giugno Letizia Petris ha deciso di interagire con i suoi fan su TikTok. Ad una ragazza che ha chiesto in quali rapporti si trova con Giuseppe Garibaldi, la diretta interessata ha risposto con la sincerità che da sempre la contraddistingue: "Io sono stata una grande amica con lui, sono stata molto vera, molto leale e gli ho sempre dimostrato quanto il mio bene nei suoi confronti fosse ed è reale e vero.

Lui però è sparito, non si fa sentire mai, non risponde ai messaggi, non è venuto al mio compleanno". Parlando del suo 25esimo compleanno l'ex gieffina ha spiegato che Giuseppe le aveva promesso di raggiungerla a mezzanotte ma non si è fatto vedere e sentire: "Potevo capire che non volesse venire perché non andava d'accordo con gli altri inquilini".

Dunque Letizia Petris è giunta alla conclusione che Giuseppe probabilmente ha dato un taglio al rapporto instaurato con tutti i suoi i concorrenti del GF tranne Beatrice Luzzi. Per chi non lo sapesse Letizia lo scorso 8 giugno ha festeggiato il suo 25esimo compleanno al Samsara di Riccione e per l'occasione ha invitato alcuni ex coinquilini: Paolo Masella (fidanzato della festeggiata), Perla Vatiero e Mirko Brunetti, Federico Massaro, Vittorio Menozzi, Anita Olivieri, Rosy Chin, Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti, Marco Fortuna, Angelica Baraldi e il suo fidanzato Riccardo.

Il percorso di Letizia e Giuseppe al GF

Letizia Petris e Giuseppe Garibaldi all'interno della casa di Cinecittà avevano instaurato un bellissimo rapporto tanto che i due si supportavano a vicenda. Terminato il Reality Show, però, il 30enne calabrese ha smesso di frequentare tutti i suoi ex compagni d'avventura tranne Beatrice Luzzi.

Ad oggi non è dato sapere se Garibaldi lontano dai riflettori abbia deciso di porre fine all'amicizia con gli altri ex concorrenti perché ha visto delle cose che non gli sono piaciute oppure se all'interno del GF abbia sempre finto di essere amico di tutti.

Petris-Masella: relazione a gonfie vele

Letizia Petris al GF ha intrapreso una relazione con Paolo Masella.

In principio la giovane era entrata nella casa fidanzata con Andrea ma nel momento in cui ha capito di non essere più felice in quella relazione ha deciso di interromperla.

Tra Letizia e Paolo la storia d'amore prosegue a gonfie vele e nonostante i due vivono in due regioni differenti si ritagliano sempre del tempo per stare insieme.