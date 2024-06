Sabato 22 giugno Federico Massaro ha rilasciato un'intervista radiofonica ed è tornato a parlare dell'esperienza vissuta al Grande Fratello. Il 29enne milanese non si è risparmiato su Sergio D'Ottavi: "Con me non si è comportato bene, ma con altri sicuramente sì". In merito alla fine della relazione tra D'Ottavi e Greta Rossetti, Federico ha sostenuto che Sergio non è stato un gentleman ad alludere di essere stato tradito.

Le parole di Massaro su alcuni suoi ex coinquilini del GF

Nell'intervista radiofonica Federico Massaro ha trattato vari argomenti legati all'esperienza al GF.

Tra gli ex coinquilini con la quale non è mai riuscito a legare c'è Sergio D'Ottavi: "All’inizio non si è comportato bene, con altri sicuramente sì. Non è un segreto che a me non stia tanto simpatico Sergio". Il 29enne ha riferito di essere stato definito "falso" ma quando lui e Sergio hanno preso parte a diversi eventi lontano dai riflettori l'imprenditore di Latina si è sempre comportato come se nulla fosse. Massaro ha criticato l'ex coinquilino anche per il modus operandi in cui ha annunciato la fine della relazione con Greta Rossetti: "Non è piaciuto che abbia parlato di tradimenti". Sulla fine della relazione tra Anita Olivieri e Alessio Falsone invece, Federico Massaro si è detto dispiaciuto: "Non pensavo che si lasciassero".

A proposito della 26enne romana, Massaro ha confermato di essersi infatuato di lei quando si trovava nella casa più spiata d'Italia: "Per un certo periodo mi piaceva". Tra le persone con la quale Federico Massaro ha legato di più al GF ci sono Vittorio Menozzi e Rosy Chin. In merito a quest'ultima ha affermato: "L’unica che mi piaceva in Casa era Rosy, non solo perché ho un debole per le orientali, ma anche per come si è data da fare per tutti".

Il percorso di Federico all'interno della casa di Cinecittà

Federico Massaro è entrato al GF in un secondo momento rispetto agli altri concorrenti. Tuttavia il modello si è messo subito in mostra per i suoi modi gentili e per la sua simpatia. Giorno dopo giorno il diretto interessato ha iniziato ad esprimere la sua opinione anche se il suo atteggiamento poteva sembrare cinico, non a caso a catturato alcune critiche da parte di alcuni concorrenti ma anche da parte dei telespettatori.

Inoltre ha catturato l'attenzione per via della sua storia personale: durante la pandemia Federico ha salvato la vita a al padre a causa di un overdose. Tra le persone con la quale Federico è rimasto legato anche dopo il reality show c'è Vittorio Menozzi, ma anche Rosy Chin, Paolo Masella e Letizia Petris. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Federico Massaro ha una relazione con Yunji.