Nihan si troverà in una via senza uscita nelle nuove puntate di Endless love (Kara Sevda), come raccontano le anticipazioni degli episodi turchi. Dopo che Kemal avrà scoperto che Nihan è incinta e avrà sfogato la sua rabbia, finalmente uscirà di prigione.

Intanto, Emir, dopo aver sentito le dichiarazioni della moglie alla stampa, riuscirà a raggiungerla prima che tenti di fuggire e non risparmierà la sua cattiveria: la bambina che aspetta passerà di famiglia in famiglia fino a che qualcuno non deciderà di adottarla. Questo è ciò che la aspetta se sceglierà di andarsene da lui.

Nihan sul punto di uccidere Emir

Una volta che si sarà ripreso dall'intervento chirurgico, Emir vorrà fermare di persona Nihan, nonostante le abbia messo alle calcagna tutti i suoi uomini. Sezin sa di non avere scampo di fronte al potere del marito, ma ha fatto l'ultimo tentativo, seguendo il consiglio di Vildan di partire da sola. A un certo punto, mentre sarà in procinto di lasciare la città, vedrà Emir in piedi davanti a lei. Un breve minuto di esitazione e poi il piede sull'acceleratore.

Emir non si sposterà di un millimetro. Sa bene che Nihan non avrebbe mai avuto il coraggio di ucciderlo, anche perché avrebbe messo a rischio la vita della bambina che aspetta. Si affaccerà al finestrino dell'auto e poi salirà, facendole gelare il sangue con le sue parole.

Una bambina lasciata in balia del destino

''Non scapperai perché io ti troverò ovunque proverai ad andare'' dirà Emir a Nihan, che capirà di non avere altra scelta se non quella di arrendersi. ''Quando nascerà la tua bambina la prenderò e la lascerò al suo destino. Passerà di famiglia in famiglia, fino a che qualcuno di amorevole la terrà con sé per sempre, magari all'estero''.

Nihan non avrà nemmeno la forza di rispondere. Per rincarare la dose, Emir la metterà in guardia: ''Se proverai a tornare con Kemal, rimpiangerai il suo corpo''. Il dialogo tra i due avverrà mentre i telespettatori vedranno in un ipotetico futuro la sorte della neonata e di Kemal a terra, freddato da Kozucoglu. Anche in questo caso, si tratta della dinamica particolare della soap che mette in scena reale e immaginato.

Ciò che è reale invece è la grave minaccia di Emir e il terrore negli occhi di Nihan.

Kemal non sa che Nihan gli ha mentito

Quando Kemal era in carcere Nihan era andata da lui per comunicargli di essere incinta, ma lui la rifiutò non sapendo che la situazione sarebbe precipitata.

Nel frattempo Emir si è ripreso dopo il delicato intervento e ha sguinzagliato i suoi uomini per andare a cercare la moglie. Dunque, Soydere è convinto che Nihan aspetti un bambino da Emir, anche perché lei stessa lo ha comunicato alla stampa.