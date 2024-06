Gli spoiler de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Jimena De Los Infantes (Paula Losada) reagirà male quando scoprirà che Teresa ha spifferato a Mauro e Manuel di aver avuto una perdita ematica. La ducchessina non esiterà a schiaffeggiare la domestica in pieno viso per aver messo in allerta suo marito in merito alla sua gravidanza. Un gesto che sarà pesantemente criticato da Jana.

Anticipazioni La Promessa: Jimena vuole simulare un aborto spontaneo

Tutto inizierà quando Jimena confiderà alla madre di non essere incinta.

Mercedes, nonostante questo, prenderà le parti della figlia suggerendole di innescare un finto aborto spontaneo oppure avere dei rapporti con il marito per rimanere incinta. Ma Jimena non riuscendo a convincere Manuel (Arturo Garcia Sancho) a concedersi a lei sarà costretta a mettere in atto un aborto. A tal proposito, Mercedes le invierà una bottiglietta di sangue d'animale per simulare delle gravi perdite ematiche. Jimena a questo punto metterà in azione il piano approfittandosi della partecipazione di tutti i Lujan a un party del Re Alonso a Madrid. La duchessina però sarà costretta a rimandare il tutto quando Manuel sceglierà di starle accanto dopo aver notato che sta male.

Jimena prende a schiaffi Teresa per aver fatto la spia a Mauro

Nel frattempo Teresa noterà un fazzoletto sporco di sangue usato da Jimena per simulare una perdita. La domestica preoccupata per la salute della duchessina racconterà tutto a Mauro che informerà immediatamente Manuel. Il marchesino a questo punto chiederà ad Abel di sottoporre Jimena a una visita temendo che sua moglie stia avendo un aborto spontaneo.

Il dottore però tranquillizzerà il marchesino dicendogli che piccole perdite sono normali durante la gravidanza.

Jimena, nel frattempo, punirà severamente Teresa per aver fatto la spia a Mauro schiaffeggiandola in pieno viso. Un gesto che sarà aspramente criticato da Jana, la quale spingerà la contessina a chiedere scusa alla domestica.

Allo stesso tempo le bugie di Jimena continueranno ad aumentare grazie all'aiuto di un complice insospettabile.

Nuova programmazione per La Promessa

Nuovo cambio di programmazione per quanto riguarda La Promessa complice la fine della fascia pomeridiana dell'Isola dei famosi, che chiuderà i battenti il prossimo 5 giugno in prima serata su Canale 5.

Di conseguenza le vicende di Jimena e Jana dal 6 giugno partiranno dalle ore 14:50 fino alle 17, quando poi prenderà la linea Myrta Merlino con un nuovo appuntamento con Pomeriggio Cinque. La stagione del contenitore pomeridiano si concluderà il prossimo 14 giugno su Canale 5.