Le anticipazioni relative alle puntate de La Promessa in onda su Canale 5 mercoledì 19 e giovedì 20 giugno 2024 rivelano che Salvador deciderà di operarsi per recuperare la vista dell'occhio ferito in battaglia mentre Manuel confesserà a Jana di essere geloso del rapporto che lei ha instaurato con Abel. Inoltre, Antonio annuncerà il fidanzamento con Martina, la quale non ne sarà affatto felice.

Salvador decide di operarsi all'occhio, spoiler 19 giugno

La puntata del 19 giugno riprenderà dal momento in cui anche la marchesa Cruz verrà a sapere del ritrovamento del bambino di Pia.

La nobildonna se la prenderà con Petra, rea di non averla informata prima di quanto accaduto. Salvador, invece, comunicherà a Maria e a Lope di volersi operare all'occhio ferito in guerra. Buone notizie anche per Candela e don Carlos, visto che i due si scambieranno un bacio. Pia li vedrà e sarà felice per la sua amica. Curro, invece, sarà sempre più triste per via di Martina e non ne vorrà sapere di andare al Garden party. Antonio farà preparare un succulento pranzo e in questa occasione annuncerà il fidanzamento con Martina. La ragazza non ne sarà affatto felice e Cruz si accorgerà del malumore della nipote. La marchesa inviterà Martina a non sposarsi, ma la ragazza non avrà più le forze per opporsi a queste nozze combinate.

Manuel andrà a trovare il figlio di Pia e riuscirà a rimanere un momento da solo con Jana.

Trama 20 giugno: Manuel confessa a Jana di essere geloso di Abel

Manuel dirà a Jana di essere geloso di Abel, visto il rapporto sempre più stretto che lei ha instaurato con il giovane medico. Romulo e Pia, invece, saranno impegnati con l'organizzazione del viaggio dei signori a Madrid.

Abel e Jana parleranno dei sentimenti che provano l'uno per l'altra anche se non in maniera esplicita. La domestica non parlerà di amore ma, nonostante questo, sarà chiaro che tra i due sta nascendo qualcosa di importante. Antonio farà arrivare a La Promessa il disegno dell'abito che Martina indosserà al Garden party mentre Salvador andrà da Abel insieme a Maria e coglierà l'occasione per scusarsi con il medico per il suo comportando scortese dei giorni precedenti.

Salvador comunicherà poi al dottor Bueno la sua volontà di operarsi. Curro, intanto, cercherà di convincere Martina a non sposare il duca Antonio.

La Promessa in onda anche il sabato pomeriggio

Cambio di programmazione per la soap Tv spagnola che, a partire dal 29 giugno andrà in onda anche il sabato pomeriggio nello slot orario che va dalle 15:45 alle 16:45, per poi lasciare spazio ai film della serie Rosamunde Pilcher che proseguiranno sino alle 18:45, orario in cui verranno trasmesse le repliche di Caduta libera, il game di Gerry Scotti. Questa nuova programmazione dovrebbe proseguire per tutta l'estate.