Le trame turche di Endless love (Kara Sevda) vedranno Nihan allearsi con Asu: ''Deniz è figlia di Kemal e tu lo allontanerai da noi'' le dirà, certa che mantenga il patto. Intanto, Leyla le guarderà dalla finestra e Sezin dovrà cercare una buona scusa per non far sì che venga a sapere del loro accordo segreto. Nihan non sa che Kemal sta indagando per scoprire la verità con l'aiuto del suo braccio destro Zahir, dopo aver capito che Leyla gli ha mentito riguardo le origini di Deniz durante il loro primo colloquio in carcere.

Asu e Nihan stringono un patto

Nelle nuove puntate turche di Endless love Leyla andrà a casa di Nihan e si complimenterà per la magnifica villa nella quale vive con Emir. Le regalerà anche un quadro dipinto da lei, nella speranza che possa rendere quell'abitazione un po' più familiare. Poi, andrà a trovare la piccola Deniz, mentre Asu arriverà per incontrare Nihan, un incontro che cambierà per sempre ogni cosa.

Le due si siederanno a bordo piscina ma non sarà un incontro di piacere. Nihan ha ben chiaro ciò che vuole, avendo intuito che Kemal ha iniziato ad avvicinarsi troppo a Deniz. Deve proteggerla da Emir a tutti i costi. Asu crederà che Nihan la voglia sfidare, ma si sbaglierà.

Nihan cerca la complicità di Asu

Quello che dirà Nihan sorprenderà non poco Asu: ''Deniz è figlia di Kemal e tu lo allontanerai da noi''. Asu non crederà a questa proposta inaspettata, ma in fondo andrà a suo favore, visto che sta cercando in tutti i modi di avere l'amore di Kemal, anche se ha solo briciole.

Sarà così che Asu accetterà di stringere questo accordo con Sezin, sperando di cogliere due piccioni con una fava.

Leyla osserverà dalla finestra e, per evitare sospetti, Nihan consiglierà ad Asu di lasciare la villa bruscamente, facendo credere che abbiano avuto una lite: ''Ora fingiti arrabbiata con me e vai''.

Nel frattempo, Kemal, davanti al mare, ricorderà uno dei più bei momenti passati con Nihan. Desiderosi di avere un figlio, avevano lasciato cadere nell'acqua un biglietto con la loro promessa d'amore.

Kemal continuerà a indagare su Zeynep e la bimba che portò a casa sua la prima notte dopo la scarcerazione, ormai certo che fosse Deniz.

Kemal indaga su Deniz

Nelle precedenti trame Kemal ha incaricato Zehir, il suo nuovo braccio destro, di indagare su Deniz. La chiave per capire chi sia la bambina è Zeynep. Emir è all'oscuro di tutto e sta credendo di avere finalmente tra le mani Nihan, visto che è tornata alla villa e ha anche dichiarato alla stampa di essere felice con lui e la loro bambina.

Kozcuoglu non sa che Sezin sta preparando il terreno per poterlo sconfiggere. La stessa Nihan, però, sembra inconsapevole del grosso guaio in cui si sta cacciando.