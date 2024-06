Durante la prima puntata di Temptation Island, in onda giovedì 27 giugno, Raul Dumitras è andato su tutte le furie dopo aver visto la fidanzata Martina De Ioannon parlare con uno dei single presenti nel villaggio. In particolare l'uomo ha affermato stizzito: "Per me la storia che nella relazione ci vuole un brivido non esiste. Una relazione deve essere perfetta".

Raul furioso per l'atteggiamento di Martina

Martina De Ioannon aveva deciso di scrivere a Temptation Island ritenendo che il suo fidanzato sia troppo geloso e possessivo.

In occasione della prima puntata Raul ha avuto dapprima un diverbio con uno dei single, successivamente è andato su tutte le furie dopo aver visto la sua compagna mettere la crema sul viso del single Carlo.

Parlando con gli altri fidanzati Raul ha chiesto di non commentare le immagini a caldo, poi in un secondo momento si è sfogato: "Per me la storia che nella relazione ci vuole un brivido non esiste. Per me la relazione deve essere perfetta, precisa, puntuale".

Inoltre Raul ha negato di essere come è stato descritto dalla compagna: "Mi fa passare per quello che non sono. Pazzo, folle e furioso? Io sono così? Assolutamente no".

La versione di Martina

All'interno del villaggio delle fidanzate, Martina si è confidata con le ragazze ma anche con i single: "Quando ho conosciuto Raul gli ho detto subito che era troppo geloso e possessivo e ci siamo lasciati. Dopo un anno ci siamo rivisti e ci siamo fidanzati.

Adesso è migliorato ma sbaglia i modi".

Secondo la ragazza, Raul avrebbe delle reazioni fuori luogo: "La sua gelosia deve cambiare. Se non cambia lui non è la persona che fa per me".

In particolare Martina ha sostenuto di non essere pronta ad andare a convivere proprio perché teme che vivendo 24 su ore 24 con Raul la sua libertà possa essere limitata: "Lui si sente il padrone, ma non è così".

Il commento di alcuni utenti del web

Sulla pagina ufficiale di Temptation Island diversi telespettatori hanno commentato l'atteggiamento di Raul Dumitras.

Un telespettatore ha scritto: "Una red flag vivente, allontanate le persone così per la vostra salute mentale e fisica". Un altro ha aggiunto: "Raul è il tipico uomo da cui stare lontane".

Secondo un ulteriore utente bisognerebbe evitare di mandare in onda determinate scene: "Secondo me non dovrebbero trasmettere in televisione questo tipo di possessività con i tempi che corrono".

L'ex dama di Uomini e Donne Cristina Incorvaia ha affermato: "Scioccata, molto ma molto grave". Infine c'è chi ha ironizzato: "Raul sembra un personaggio di Mare Fuori".