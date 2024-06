Giorgio Manetti, indimenticato cavaliere del Trono Over di Uomini e donne, in una recente intervista ha escluso un suo ritorno nel dating di Maria De Filippi. Inoltre ha espresso un suo giudizio sull'ultima stagione del programma soffermandosi in particolare sul Trono di Ida Platano. Non sono mancati neppure i giudizi taglienti sulla sua ex storica Gemma Galgani.

Manetti non torna a U&D: 'Mi sentirei fuori posto, il format non mi piace più'

Giorgio Manetti è uno dei volti più conosciuti e amati di Uomini e donne. Sono passati ormai tanti anni dal suo addio al programma che lo ha reso celebre e nonostante questo, il pubblico continua a fermarlo per strada chiedendogli se mai tornerà nello studio di Maria De Filippi.

Lo ha rivelato proprio l'ex cavaliere in una recente intervista rilasciata al portale SuperguidaTv, dove ha però dichiarato di non avere nessuna intenzione di fare ritorno a Uomini e donne. Non ha nessun problema con la redazione o con la conduttrice, ma il fatto è un altro: lui non si vede più seduto insieme agli altri cavalieri a cercare l'amore. "In questo momento mi sentirei fuori posto" ha aggiunto, e questo perché il format sarebbe cambiato rispetto a quando vi aveva partecipato lui e quello che ha visto anche nell'ultima stagione non gli piace più.

Giorgio Manetti su Ida: 'È ripetitiva, non capisco perché debba sedersi sul trono'

Riferendosi proprio alla stagione di Uomini e donne appena conclusa, Giorgio ha rincarato la dose dichiarando: 'Quest'anno ho visto scene pietose'.

L'intervistatore gli ha poi chiesto un giudizio sul percorso di Ida Platano e sull'ex tronista Manetti si è così espresso: "Ida è una bella donna, ma ha molte difficoltà a relazionarsi con gli uomini" aggiungendo che secondo lui, Ida non potrà trovare la sua anima gemella a Uomini e donne. Continuando nella sua disamina sul percorso di Ida nel dating, Manetti ha dichiarato: "È una figura ripetitiva e poi non capisco il motivo per il quale debba sedere su un trono che dovrebbe essere riservato a ragazzi giovani".

Giorgio non ha potuto fare a meno di citare anche la sua ex storica Gemma Galgani che si accinge a tornare nel dating per il 16° anno consecutivo: "Ormai si è invecchiata in quel programma".

I progetti futuri di Giorgio Manetti

L'ex volto di Uomini e donne dopo qualche esperienza nel campo della recitazione, ha trovato una nuova passione, ovvero la musica.

È di qualche giorno l'uscita del suo nuovo singolo 'Rotola l'estate', cantato in coppia con la cantante palermitana Giusy Mercury e il cui videoclip è disponibile su YouTube.

Anche per questo , proprio nella stessa intervista, Giorgio Manetti ha lasciato intendere che gli piacerebbe partecipare come concorrente a Tale e Quale Show.