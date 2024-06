Il 5 giugno Mario Cusitore ha partecipato alla diretta Instagram di Opinionista social e ha parlato sia dell'esperienza a Uomini e donne che dei progetti che ha per il futuro. Il corteggiatore ha raccontato di essere stato ad un passo dal licenziamento per via delle assenze che ha fatto per partecipare alle registrazioni del dating-show; per tenersi stretto il lavoro in radio, dunque, il 45enne quest'estate non farà nessuna vacanza.

Il racconto sulla professione da speaker in radio

Ad un mese di distanza dalla fine delle registrazioni di U&D Mario ha svelato qualcosa del suo privato che nessuno sapeva.

Nel corso della diretta Instagram alla quale ha partecipato l'altra sera, infatti, Cusitore ha risposto così a chi gli chiedeva che progetti ha per l'imminente futuro: "Sicuramente non vado in vacanza quest'estate".

"Non so se lo sapete ma ho rischiato il licenziamento", ha aggiunto il corteggiatore di Ida.

Di fronte allo stupore dei suoi interlocutori l'uomo ha spiegato: "Ho rischiato di perdere il lavoro in radio perché per mesi mi hanno dovuto sostituire e si stavano creando delle invidie".

"Ho 45 anni e da un anno e mezzo lavoro a Radio Kiss Kiss, non posso permettermi di essere licenziato, quindi starò a Napoli e recupererò le ore che mi mancano", ha concluso Mario.

Futuro sentimentale nebuloso

Per partecipare alle registrazioni di U&D per oltre sei mesi, dunque, Mario ha rischiato di perdere il lavoro in radio e ora è concentrato solo su quello e sul farsi riconfermare.

In merito alla sua vita amorosa, invece, Cusitore è stato più vago e non si è esposto né su quello che potrebbe accadere con Ida durante l'estate né su eventuali nuove frequentazioni.

Il corteggiatore sostiene di essere ancora preso da Platano ma quest'ultima non lo vorrebbe più vedere, quindi la situazione non è cambiata rispetto ad un mese fa quando lei ha chiuso la conoscenza davanti alle telecamere di Canale 5.

Ida respinge il riavvicinamento

Prima che Mario partecipasse alla diretta Instagram di Opinionista social, però, era stato Lorenzo Pugnaloni a smentire i rumor secondo i quali Mario e Ida si stavano riavvicinando.

Sempre sui social network, infatti, il ragazzo ha spento l'entusiasmo di quei fan di U&D che ancora sognano un futuro in coppia per Platano e Cusitore, anche perché la tronista sarebbe ferma alla decisione che ha preso all'inizio di maggio agli Elios.

Il corteggiatore ha provato a far cambiare idea all'ex tronista facendosi trovare a sorpresa a Brescia ma anche questo non è bastato per farla addolcire e scegliere di dare un'altra chance all'uomo che ha frequentato per mesi in esterna e in studio.