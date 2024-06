Mancano pochi giorni all'inizio di Temptation Island e tutte le coppie del cast sono già state presentate. Intanto in queste ore sul web c'è chi ha ironizzato sull'aspetto fisico dei fidanzati di quest'anno, considerati da alcuni non proprio degli adoni, rispetto a quelli che hanno partecipato alle precedenti stagioni del reality-show. A tal proposito sui social network si scherza su quanto saranno state pagate le single per corteggiare i sette concorrenti che dal 27 giugno cominceranno il viaggio nei sentimenti.

I commenti sul cast

La prima puntata di Temptation Island 2024 andrà in onda giovedì 27 giugno e i fan si stanno già divertendo a commentare le coppie che sono state presentate sui social network in queste settimane.

Un parere piuttosto condiviso tra gli spettatori, ad esempio, è che i fidanzati del cast non sarebbero particolarmente attraenti e questo ha dato il via a commenti ironici sul compito che saranno chiamate a svolgere le single nei villaggi.

"Le tentatrici devono essere ben pagate per corteggiare questi fidanzati", si legge sul web a pochi giorni dal debutto della nuova edizione del reality-show su Canale 5. Tra il pubblico c'è chi pensa che l'aspetto fisico dei vari uomini non sarebbe irresistibile e che questo non favorirebbe il lavoro delle single.

Tutti i protagonisti dell'edizione 2024

Il cast della nuova edizione di Temptation Island comprende sette coppie ma una di queste entrerà in gioco in un secondo momento (come ha anticipato Filippo Bisciglia in una recente intervista).

A mettere alla prova la loro relazione saranno: Siria e Matteo (fidanzati da sette anni ma alle prese con il drastico cambiamento fisico di lei, che ha perso 80 kg), Jenny e Tony (lontani per il lavoro da dj di lui), Christian e Ludovica (provati da un doppio tradimento di lei sempre con la stessa persona), Raul e Martina (in crisi per l'eccessiva gelosia di lui), Alex e Vittoria (distanti perché lui non la includerebbe al cento per cento nella sua vita), Gaia e Luca (insieme nonostante i diversi tradimenti di lui che lei ha sempre perdonato), Lino e Alessia (lei non si fida e pensa che lui la tradisca).

Temptation anche in autunno

Intanto in questi giorni è trapelata la notizia che Temptation Island tornerà in autunno con un'altra edizione: ad anticiparlo è stato Davide Maggio dopo che i profili social della trasmissione avevano annunciato la riapertura dei casting per nuove coppie.

Da qui alla fine del 2024, dunque, i fan assisteranno a due diverse stagioni del reality-show proprio come è accaduto nel 2018 e nel 2019 quando a condurre erano Simona Ventura e Alessia Marcuzzi. In quel caso nel cast c'erano anche coppie vip mentre è da un paio d'anni che la redazione seleziona solo gente comune dopo mesi di provini.