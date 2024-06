Roberto sta giocando con il fuoco nelle puntate di Un posto al sole e non si esclude che perda non solo il piccolo Tommaso, ma anche Marina. L'iter legale intrapreso da Ida e Diego prosegue anche se la posizione di Lara è sospetta per la repentina redenzione. Tommy sembra sempre più lontano da Ferri, che sta perdendo il controllo sfogando la sua rabbia contro chiunque incontri. Ha minacciato di querelare Raffaele, per poi cambiare idea in seguito al forte litigio avuto con Marina. La tensione è alle stelle e solo nei prossimi episodi si saprà se questa lunga faccenda avrà un epilogo.

Marina stanca di essere la seconda scelta di Roberto

Non è la prima volta che Marina si sente messa da parte da Roberto. Se prima era il lavoro, ora è Tommy, al quale si è legato come fosse suo figlio. Il nome stesso - abilmente scelto ai tempi da Lara - gli ricorda il figlio perso in circostanze tragiche, come ha raccontato agli inquirenti. Se prima non aveva alcuna intenzione di voler quel bambino, ora è l'unica sua ragione di vita e sta facendo di tutto perché Ida e Diego non vincano la causa.

L'umore di Ferri è cupo e rabbioso e non fa che sfogarsi con chiunque abbia vicino, Marina in primis. Nelle prossime puntate la situazione diventerà insostenibile, tanto che la bella Giordano sarà al limite della sopportazione, oltre che ferita per essere stata messa ancora in disparte.

L'ossessione di Roberto sarà senza controllo.

Roberto fermato dalla stampa, qualcuno ha fatto una soffiata

Arriverà l'atteso giorno in cui Roberto di dovrà sottoporre al test del DNA. Sa di non essere il padre di Tommy ma è un passo che deve fare per andare avanti nel lungo iter per la sua custodia. Ferri verrà braccato dalla stampa e una giornalista lo tempesterà di domande.

Qualcuno ha fatto una soffiata.

Le piotesi su quel che accadrà sono tante e non crediamo che questa lunghissima storyline abbia un epilogo a breve, perché non si spiegherebbe il ritorno di Lara con tutte le sue contraddizioni.

Ferri potrebbe rimanere completamente solo

Tutto fa supporre che Ida vinca e che riesca a prendere Tommy, portandolo via per sempre da Roberto.

In quel caso Ferri sarebbe travolto dalla tristezza e dalla disperazione, ma non è escluso che i guai per lui siano finiti. Marina è al limite della sopportazione e, qualora Ferri resti senza Tommaso, sarà difficile reggere la sua rabbia.

Marina è una donna decisa e c'è la concreta possibilità che si stanchi di essere messa da parte e trattata con sufficienza, tanto da arrivare a lasciare Roberto. Non escludiamo che ciò avvenga e che Ferri sia chiamato una volta per tutti a fare i conti con se stesso e suoi fantasmi che si porta dietro da troppo tempo.