In queste ore fra i fan di Un posto al sole sta circolando una teoria tanto bizzarra quanto suggestiva sul piccolo Tommy. Alcuni fan hanno infatti avanzato l'idea che Ida possa non essere la sua vera madre. Questa ipotesi è nata dal fatto che gli spettatori siano rimasti spiazzati dal frequente riferimento al test del DNA dall'esito "scontato". Da un lato, l'esame che farà Ferri non dovrebbe riservare sorprese, a meno che non riesca, in qualche modo assurdo, a sostituire il suo sangue con quello del vero padre di Tommy. Mentre il discorso per Ida è un po' diverso, dal momento che nessuno ha mai visto la ragazza incinta o il momento del parto.

Il mistero della ragazza in foto

Uno dei punti a favore della teoria dello scambio di persona è il fatto che la ragazza mostrata in foto a Lara e presentata come la madre del bambino non sia Ida. È innegabile, infatti, che si tratti di due persone diverse; tuttavia, la spiegazione potrebbe essere più semplice e banale di quanto si pensi.

Quando è stata girata quella scena, il personaggio di Ida non aveva avuto un vero casting. Si è quindi scelta una foto di qualche attrice non accreditata. Solo in seguito è stata selezionata Marta Anna Borucinska come volto ufficiale della mamma di Tommy. A supporto di questa spiegazione c'è anche il fatto che Lara, vedendo Ida, non abbia minimamente esitato.

Certo, avrebbe potuto dimenticare il suo volto, ma la teoria della foto regge poco.

Ida è una truffatrice?

Partendo dal presupposto che Ida possa non essere la mamma di Tommy, ci sarebbero due possibili scenari. Nel primo, la ragazza è in buona fede ed è stata raggirata anche lei; nel secondo sarebbe una sorta di truffatrice che ha orchestrato tutto per ottenere quanti più benefici possibili.

L'ultimo scenario implicherebbe delle voragini narrative. Se è vero che non si è mai vista Ida incinta, è altrettanto vero che agli spettatori è stato mostrato dove lavorava, la sua disperazione per i sensi di colpa legati al fatto di aver venduto Tommy, il suo viaggio della speranza, senza considerare tutta la trama relativa ai suoi familiari.

Conclusioni e teorie

L'unico scenario possibile di questa teoria sarebbe quello in cui anche Ida fosse all'oscuro di tutto. Di conseguenza, la ragazza si sarebbe messa alla ricerca di Yusef e i suoi contatti le avrebbero fornito informazioni false, indicandole il nome di Lara. Quando il bambino è stato tolto, era in fasce, quindi avrebbe senso che lei non lo abbia riconosciuto.

Sarebbe un colpo di scena scoprire che Ida non è la mamma del bambino. Questo significherebbe che Ferri potrebbe avere ulteriori argomenti per avere l'affidamento del piccolo, mentre la giovane Kovalenko dovrebbe ricominciare da capo le sue ricerche. In linea teorica, è possibile, ma ciò comporterebbe diversi interrogativi.

Perché ingannare Ida? Che fine ha fatto il suo vero figlio? Di chi è figlio Tommy/Yusef? Uno scenario simile allungherebbe ulteriormente una trama che già sta durando da molto, pare probabile quindi che questa teoria sia totalmente infondata.