Jimmy e Niko avranno uno scontro a causa di Valeria nella puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 12 giugno. Le anticipazioni annunciano che l'avvocato preferirà rimandare la vacanza in Sicilia con suo figlio per passare dei giorni a Formentera con la fidanzata e questo creerà tensioni. Nel frattempo Roberto e Marina parleranno della denuncia contro Raffaele, mentre Guido e Claudia inizieranno i loro allenamenti.

Tensione per le vacanze a casa Poggi

Niko avrà dei problemi a destreggiarsi tra amore e famiglia con l'arrivo dell'estate. Valeria sarà molto insistente con l'avvocato e gli chiederà una vacanza a Formentera.

Niko, tuttavia, dovrà accontentare anche Jimmy e gli verrà un'idea: proporre alla sua fidanzata di seguire lui e suo figlio ad Agrigento. Quando il bambino verrà a sapere dal padre che vorrebbe portare Valeria in vacanza con loro in Sicilia, però, non la prenderà bene e avrà una discussione con lui. L'idea di Poggi non piacerà neanche a Valeria, che pensava a dei giorni di puro relax e divertimento con Niko e gli chiederà di posticipare il viaggio in Sicilia senza rovinare i loro piani. Il figlio di Renato non riuscirà a dire di no a Valeria, che insisterà molto, anche perché lei avrebbe solo una settimana di ferie, mentre Jimmy sarà libero per tutta l'estate.

La richiesta di Valeria e la decisione di Niko

Jimmy prenderà molto male la decisione di Niko, che accontenterà Valeria a discapito della sua famiglia e gli risponderà male. Il giovane avvocato non esiterà a metterlo in punizione, mentre Giulia esprimerà il suo parere. L'assistente sociale difenderà le ragioni di Jimmy, facendo presente a Niko che il bambino aspettava con ansia la sua vacanza da Bianca.

Ci sarà spazio anche per Raffaele, che non si darà pace per la denuncia che Ferri ha sporto contro di lui. Marina proverà a parlare con il marito, sperando di convincerlo a fare un passo indietro per il bene del portiere. Guido e Claudia inizieranno ad allenarsi insieme per rimettersi in forma, ma un terzo incomodo rovinerà i loro progetti.

Valeria è stata la prima fidanzata di Niko

Nelle puntate precedenti, Niko ha ritrovato dopo molti anni Valeria, la sua prima fidanzata. Il giovane avvocato era in vacanza in montagna con la sua famiglia e si è lasciato andare alla passione con la sua ex. In un primo momento Jimmy era felice, perché suo padre aveva il sorriso dopo un lungo periodo trascorso in solitudine. Durante la vacanza in montagna, però, il bambino ha iniziato a essere infastidito dall'invadenza di Valeria, che ha sottratto del tempo prezioso a lui e suo padre. La nuova storia d'amore di Niko è diventata sempre più seria e ha iniziato a creare degli imbarazzi in famiglia. I due sono stati sorpresi a casa di Niko da Jimmy e Manuela.