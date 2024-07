Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate settimanali che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 8 a giovedì 11 luglio 2024 annunciano che la tendenza trasgressiva di Micaela non andrà a genio a Samuel, più propenso al romanticismo. Mariella, nel frattempo, finirà presto per sentirsi abbandonata e sola da suo marito, mentre Claudia affronterà la sua crisi esistenziale dovuta all’età e alla paura del fallimento. Per sopperire a questa sofferenza interiore e far crescere la propria autostima la donna sfrutterà i sentimenti di Guido.

Riccardo sarà deluso per come si stia muovendo la sua carriera professionale e ne parlerà con Rossella. Quest’ultima si sentirà in colpa per il suo ex. Ignaro che l’uomo sia sotto l’effetto dell’alcol, Luca finirà per accettare un passaggio da Alberto finendo per correre un grave pericolo. Viola, nel frattempo, sarà preoccupata per Damiano.

Mariella soffre per colpa di Guido e Claudia, Samuel stanco del comportamento di Micaela

Nelle precedenti puntate, Mariella ha scoperto che suo marito ha perso la testa per Claudia. Quest’ultima sfrutterà Guido per superare la difficile fase della sua vita, dovuta all’incedere degli anni che passano e alla paura di poter fallire. Ad andarci di mezzo maggiormente sarà Mariella, la quale fingerà che sia tutto a posto ma la situazione finirà per assumere una piega umiliante e sofferente.

Manuela avrà difficoltà a gestire la convivenza con Micaela, la cui relazione con Samuel assumerà sfumature sempre più trasgressive. Stanco del comportamento della fidanzata, in quanto desideroso di romanticismo, Samuel proverà ad affrontarla.

Riccardo deluso, Rossella si sente in colpa, Eugenio organizza un incontro tra suo figlio e Lucia, Viola preoccupata

All’ospedale San Filippo verrà nominato un nuovo primario del reparto, il quale dovrà rimpiazzare Luca De Santis. La malattia di quest’ultimo, infatti, lo costringerà a farsi da parte. Deluso dall’evoluzione della sua carriera, il dottor Riccardo Crovi cercherà conforto da Rossella, finendo per scatenare i sensi di colpa della donna.

Pronto a spingere in avanti la relazione con la collega e fidanzata Lucia, Eugenio organizzerà un incontro tra la donna e suo figlio Antonio.

Nel frattempo qualcosa impensierirà Viola: l’incolumità di Damiano. Il lavoro che svolge il poliziotto, infatti, lo espone a dei grossi pericoli.

Rosa si avvicina a don Antoine, Marina cerca di far riconciliare Roberto e Filippo, Ida in difficoltà

Rosa continuerà ad approfondire la conoscenza di don Antoine, ignara della visita sgradita che riceverà suo figlio Manuel. Marina cercherà di far riconciliare Roberto e Filippo, ma ogni suo tentativo sarà vano. Ida, invece, avrà delle difficoltà personali da superare e Diego cercherà di starle vicino.

Spazio anche ad Alberto che si lascerà andare esagerando con gli alcolici e metterà in grave pericolo anche Luca.

Tutto avrà inizio quando De Santis si ritroverà ad accettare un passaggio in macchina dall’avvocato e quest’ultimo, essendo ubriaco, metterà entrambi in pericolo.

Samuel può lasciare Micaela: le ipotesi delle prossime puntate di Upas

Nuove complicazioni attenderanno la coppia formata da Micaela e Samuel. Per dare una scossa al rapporto, la ragazza finirà per aggiungere della trasgressione in più alla loro intimità. Peccato che Samuel preferisca una relazione più romantica e quindi ne parlerà con la diretta interessata.

Ma Micaela potrebbe non essere d'accordo con il suo partner, portandolo a riflettere bene sul loro futuro insieme: non è da escludere che in prospettiva fra i due possa esserci una rottura.