Sheila Carter accetterà di sposare Bill Spencer, non sapendo che in realtà fa tutto parte di un piano orchestrato dal magnate per incastrarla e mandarla in prigione. Lo rivelano le anticipazioni sulle puntate di Beautiful in onda dal 29 luglio al 4 agosto 2024 durante le quali Sheila confesserà al suo futuro sposo un crimine [VIDEO] da lei commesso in passato.

Sheila accetta di sposare Bill

La nuova settimana di programmazione di Beautiful riprenderà dal momento in cui Bill chiederà a Sheila di sposarlo. Lei non gli darà subito una risposta, ma comincerà a pensare a tutti i vantaggi che potrebbe avere diventando la moglie del magnate.

Deacon, invece, non appena verrà a sapere della proposta di matrimonio rimarrà senza parole. Nel frattempo, Ridge e l'agente Chen dell'FBI continueranno a osservare Sheila e Bill attraverso le telecamere piazzate in tutta la dimora Spencer. La perfida Carter sarà ancora titubante nei confronti di Bill e metterà persino in dubbio i suoi sentimenti. Bill avrà timore che il piano possa saltare e cercherà di convincere la donna che la sua proposta di matrimonio è seria. A questo punto, Sheila accetterà di sposare Bill, il quale continuerà a insistere affinché lei gli confidi tutti i suoi segreti.

Sheila cade nella trapola di Bill e confessa un omicidio

Sentendosi al sicuro con Bill, Sheila si lascerà andare e gli confesserà un omicidio di cui si è macchiata in passato.

Si scoprirà che Sheila è responsabile della morte di Lance, avvenuta 20anni prima. In quell'occasione, lei lo aveva rinchiuso in un appartamento per poi liberare al suo interno uno sciame di api, ben sapendo che il ragazzo fosse allergico. Questo crimine potrebbe far condannare all'ergastolo Sheila e quindi Ridge e l'agente Chen si rallegreranno sentendo la confessione della donna.

Nel frattempo, Thomas sarà tornato a lavorare per la Hope For The Future a tempo pieno. La giovane Logan lo guarderà con attenzione mentre lui farà indossare a una modella una delle sue nuove creazioni.

Beautiful in onda anche nel mese di agosto

A differenza di altre soap Tv, Beautiful non andrà in vacanza in questa estate 2024 ma continuerà ad essere trasmessa regolarmente nel pomeriggio di Canale 5 anche per tutto il mese di agosto.

Sono ormai più di trent'anni che la serie tiene compagnia si telespettatori italiani e, nonostante il passare del tempo, continua ad avere il successo di sempre con una media di 2 milioni di telespettatori a puntata. Esportata in circa 100 Paesi, la soap è la più seguita in tutto il mondo con 300 milioni di telespettatori ogni giorno. Negli anni ha vinto 31 Daytime Emmy Awards, il più importante premio televisivo negli Stati Uniti d'America.