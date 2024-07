Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso della stagione autunnale dove è previsto un ritorno anticipato per Affari Tuoi condotto quest'anno da Stefano De Martino.

In occasione della presentazione ufficiale dei palinsesti per la stagione 2024/2025 i vertici della tv di Stato hanno annunciato che il game show tornerà in onda dal 2 settembre in poi e non dal 9, giorno in cui partiranno tutte le altre trasmissioni del daytime.

Cambiamenti anche per Mara Venier che, oltre all'impegno con Domenica In, raddoppierà la sua presenza in video con un nuovo dating show previsto al sabato pomeriggio.

Affari Tuoi anticipa il ritorno: cambio programmazione Rai autunno

La stagione autunnale della televisione di Stato prevede la conferma di Affari Tuoi nello slot orario dell'access prime time, compreso tra le 20:45 e le 21:35 circa.

La trasmissione dopo l'addio di Amadeus sarà affidata nelle mani di Stefano De Martino, reduce da una stagione positiva al timone di Stasera tutto è possibile, lo show di prime time trasmesso su Rai 2 che ha registrato ascolti in costante crescita.

La novità riguarderà anche la data di inizio della trasmissione che, quest'anno, andrà in onda già da lunedì 2 settembre nell'access prime time, sfidando così prima Paperissima Sprint e poi a seguire Striscia la notizia, trasmessi su Canale 5.

Amadeus sfida Stefano De Martino

Una nuova sfida decisamente entusiasmante per Stefano De Martino che dovrà cercare di tenere alta la bandiera degli ascolti dell'access prime time dopo la stagione trionfate di Amadeus.

La trasmissione ha registrato una media di circa 5,5 milioni di spettatori al giorno, riuscendo a toccare anche picchi di 6 milioni e oltre il 35% di share.

Quest'anno, però, a dare filo da torcere al programma ci penserà lo stesso Amadeus che approderà sul Nove con una nuova edizione dei Soliti Ignoti, in onda sempre nell'access prime time.

Mara Venier raddoppia nei palinsesti autunnali 2023

Per la stagione autunnale 2023 sono previsti dei cambiamenti che riguarderanno anche Mara Venier.

La conduttrice veneta, infatti, raddoppierà la sua presenza nel weekend della rete ammiraglia Rai, in onda sia al sabato che alla domenica pomeriggio. Le stagioni dell'amore è il nuovo dating show che andrà in onda da novembre alle ore 14, in cui dei volti senior saranno alla ricerca di un partner col quale condividere la quotidianità.

A tale appuntamento si aggiungerà quello storico con Domenica In, il contenitore del pomeriggio festivo di Rai 1 previsto dal 15 settembre alle 14:00: tra le novità di quest'anno spicca la maggiore attenzione per l'attualità e la cronaca.