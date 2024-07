Consapevole che Emir ha un solo punto debole, ossia sua madre Mujgan, Kemal deciderà di sfruttare la situazione a proprio vantaggio. Ciò avverrà negli episodi della seconda stagione di Endless Love, quando Soydere, nel corso delle indagini sulla morte di Ozan, farà sparire la donna per tenere occupato il rivale Kozcuoglu. Ciò distrarrà quest'ultimo e permetterà a lui e Nihan di incontrare una fotoreporter che l'anno prima aveva fatto delle foto a Sezin.

Anticipazioni Endless Love: Kemal mette in dubbio il suicidio di Ozan

Nei prossimi episodi di Endless Love la vicenda incentrata su Ozan si complicherà.

La prima stagione della soap tv si concluderà drammaticamente per il giovane Sezin. Prima verrà incarcerato per l'omicidio di Linda, poi scoprirà la tresca tra la moglie Zeynep e il cognato Emir. Durante la detenzione, a causa di una misteriosa intossicazione, verrà trasportato in ospedale, dove - apparentemente - si toglierà la vita. Un suicidio che verrà messo in dubbio da Kemal un anno dopo la tragedia (negli episodi della seconda stagione), quando entrerà in possesso della registrazione di una telefonata tra Zeynep e il defunto avvenuta dopo la scoperta del tradimento. Convinto che Ozan non si sia ucciso e che la conversazione telefonica c'entri qualcosa con la morte, Soydere farà ascoltare la registrazione a Nihan.

Mujgan sparisce nel nulla e mette in allarme Emir

Nihan si alleerà con Kemal per scoprire la verità sulla morte del fratello e inizierà ad indagare. Nel frattempo Emir, insospettito da alcuni comportamenti della moglie, inizierà a pedinarla. La giovane se ne renderà conto e lo riferirà a Kemal, il quale escogiterà un piano per liberarsi per qualche ora del perfido Kozcuoglu.

L'ingegnere ordinerà a Zehir di fare sparire Mujgan di casa per alcune ore. Informato dal padre Galip che la madre è misteriosamente sparita nel nulla, Emir abbandonerà il pedinamento di Nihan. In questo modo i due novelli investigatori potranno incontrare una fotoreporter che l’anno prima aveva scattato delle foto al defunto Ozan.

Kemal mostrerà gli scatti a un suo vecchio conoscente. Quest'ultimo gli dirà che, in base alla sua esperienza, per come è stato ritrovato il cadavere, il ragazzo non si è di certo suicidato.

Neslihan Atagul protagonista di una nuova serie dopo tre anni di assenza

I media turchi hanno intanto recentemente confermato che la protagonista di Endless Love, Neslihan Atagul, dopo tre anni di assenza dalle scene, ha accettato di interpretare il ruolo principale nella serie tv Love in the days of occupation. Si tratta di una fiction storica ambientata negli anni della guerra per l'indipendenza turca. L'attrice interpreterà il personaggio di una donna russa di nome Vera, una spia al servizio dei turchi.

Grazie a questo ruolo, i fan potranno vedere per la prima volta l'interprete in una serie d'azione. Love in the days of occupation è attualmente in fase di pre-produzione e a breve dovrebbero iniziare le riprese.