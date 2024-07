Le anticipazioni della soap tv Endless Love in onda su Canale 5 nel pomeriggio del 31 luglio 2024 rivelano che Emir, dopo essere tornato in libertà non perderà tempo e cercherà si rintracciare Asu per compiere la sua vendetta. L'uomo, chiederà quindi aiuto alla cognata Zeynep, ben sapendo che lei e la Alucahan sono amiche. Per convincere la sorella minore di Kemal ad aiutarlo, le prometterà che non la costringerà più ad abortire.

Emir e Ozan tornano in libertà, Asu terrorizzata

Le trame della puntata che chiude il mese di luglio riprenderanno dal momento in cui Asu sarà sempre più ansiosa dopo essere stata lasciata sola dallo zio Hakki.

La donna avrà timore che se Emir dovesse uscire di prigione, la cercherà per ucciderla. Una paura che si sembrerà concretizzarsi nel momento in cui l'udienza che dovrà stabilire se Kozcouglu e Ozan debbano rimanere in custodia preventiva si concluderà con la liberazione dei due sospettati. Asu, venuta a sapere della scarcerazione del fratello, cercherà protezione in Kemal, al quale però non dirà la verità sulla sua vera identità.

Emir chiede aiuto a Zeynep per trovare Asu e fargliela pagare

Le anticipazioni che Emir, una volta tornato in libertà, cercherà proprio di mettersi in contatto con Asu. Per riuscire a rintracciarla, chiederà aiuto a Zeynep, facendo leva sull'amicizia che intercorre tra le due donne.

Per convincere, Zeynep ad aiutarlo, Emir le prometterà che non la costringerà più ad abortire. Nihan, che avrà seguito il marito, si insospettirà e vorrà capire per quale motivo si è incontrato con la moglie di Ozan. Dando uno sguardo alle trame successive, la sorella minore di Kemal chiamerà Asu e le chiederà di incontrarsi.

All'appuntamento però, si presenterà Emir che porterà via Asu. Fortunatamente sia Nihan che Zehir riusciranno a seguirli e ad avvertire Kemal, il quale si precipiterà sul posto evitando il peggio.

Endless Love in onda anche ad agosto

La dizi con protagonisti Nihan e Kemal terrà compagnia ai telespettatori di canale 5 anche nel mese di agosto.

A differenza di altre soap, Endless Love non andrà in vacanza dai palinsesti, fatta eccezione solo per il giorno di Ferragosto. A partire dal prossimo settembre poi, la soap tornerà ad essere trasmessa anche il sabato pomeriggio, in concomitanza con il ritorno di Verissimo.

Proprio in autunno, i fan assisteranno alle puntate conclusive della prima stagione che, stando alle anticipazioni, saranno ricche di colpi di scena. In particolare Ozan, uno dei grandi protagonisti di questa prima serie, morirà in circostanze misteriose. Si penserà a un suicidio ma con il passare delle puntate, emergerà un'altra verità.