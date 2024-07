Le anticipazioni della soap Endless Love di giovedì 4 luglio 2024 rivelano che Emir Kozcuoğlu fingerà un guasto all'auto mentre si sta recando a casa con Nihan. Sarà uno stratagemma per passare del tempo insieme alla moglie in una casetta di campagna, ricreando un'atmosfera romantica che lei aveva già vissuto in passato con l'ex Kemal. Quest'ultimo, intanto, manifesterà le sue perplessità in merito al progetto benefico della realizzazione della scuola.

Kemal perplesso sul progetto di Nihan

Le trame riprenderanno dal momento in cui Nihan ha cercato di smascherare Emir e Zeynep convinta che i due siano amanti.

Purtroppo il suo piano non è andato a buon fine ma nonostante ciò, la donna non si arrenderà e continuerà a cercare le prove che possano incastrare i due amanti. Nel nuovo appuntamento del 4 luglio, Nihan si dedicherà con entusiasmo al progetto benefico riguardante la costruzione dellia scuola di Belle Arti che sorgerà vicino alla centrale termoelettrica. La donna sarà entusiasta del progetto mentre Kemal e Leyla vedranno in questa iniziativa qualcosa che non li convincerà. I due infatti, si accorgeranno che il progetto presenta diverse lacune, visto che mancheranno le risorse economiche per realizzarlo.

Emir e Nihan si ritrovano soli in una casetta di campagna

Le anticipazioni rivelano inoltre che Emir studierà un piano per sviare i sospetti di Nihan su lui e Zeynep.

Deciderà quindi di far svagare la moglie e la farà uscire prima dal lavoro per portarla con sé. Emir lungo il tragitto per tornare a casa fingerà un guasto alla macchina e lo farà per ricreare una situazione romantica che Nihan aveva già vissuto tempo prima con l'ex Kemal. Marito e moglie si troveranno a mangiare un piatto di pasta in una casetta in mezzo alla campagna.

Nelle puntate successive, invece, Zeynep si troverà di nuovo ad assistere ai litigi tra la suocera, Vildan e sua madre Fehime. Le due consuocere non riusciranno proprio ad andare d'accordo, nemmeno ora che stanno per diventare nonne del loro primo nipotino.

Endless Love in onda solo in daytime per tutta l'estate

Endless Love continuerà ad andare in onda solo in daytime dal lunedì al venerdì per tutta l'estate.

Da fine giugno infatti, sono sospesi gli appuntamenti nel weekend così come quello in seconda serata del venerdì. Una scelta che Mediaset ha adottato per preservare gli episodi clou di questa avvincente serie Tv per poi trasmetterli nella stagione autunnale. A settembre la programmazione di Endless Love dovrebbe tornare alla normalità con il ripristino delle puntate del sabato e della domenica e che faranno da traino alla nuova stagione di Verissimo.