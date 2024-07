Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Endless Love rivelano che Emir sarà intenzionato a mettere nei guai il nemico Kemal, pronto a farlo finire in carcere ma dovrà fare i conti con il ricatto di Nihan e Fehime.

Le due donne gli chiederanno di lasciare in pace Kemal, altrimenti saranno disposte a svelare alla stampa che Deniz non è sua figlia.

Emir non si lascerà scoraggiare e, senza mezzi termini, si dirà pronto addirittura a uccidere la piccola Deniz nel caso in cui la verità dovesse venire a galla per davvero.

Emir vuole mettere nei guai Kemal: anticipazioni turche Endless Love

La vicenda prenderà il via nel momento in cui Emir proverà in tutti i modi a incastrare Kemal per il falso rapimento del padre Galip, che lui stesso ha architettato per mandare in carcere il suo nemico.

Kemal, però, riuscirà a sfuggire all'arresto e in questo modo si metterà in salvo ma ciò non basterà a placare l'ira di Emir, intenzionato a portare a termine il suo piano vendicativo.

Per tale ragione, Nihan deciderà di scendere in campo e per proteggere Soydere dai colpi di testa di Emir, deciderà di chiedere aiuto a Fehime, già a conoscenza del fatto che Kemal è il vero padre della piccola Deniz.

La donna si metterà in contatto con Fehime e le proporrà di presentarsi da Emir per sottoporlo a un ricatto: o la salvezza di Kemal oppure confessare a mezzo stampa tutta la verità sul conto della piccola Deniz, facendo sapere a tutti che in realtà non è sua figlia bensì di Soydere.

Emir minaccia di uccidere la piccola Deniz

Le anticipazioni turche della seconda serie rivelano che questo piano sembrerebbe essere perfetto, se non fosse per il fatto che Emir non si lascerà cogliere impreparato e passerà subito al contrattacco nei confronti delle due donne.

Il perfido uomo, pur di non cedere al ricatto, si dirà disposto ad uccidere la piccola Deniz, nel caso in cui la verità sul suo vero padre dovesse venire a galla.

Una minaccia che evidenzierà ancora una volta la crudeltà di Emir, tanto da lasciare senza parole le due donne: Nihan e Fehime si mostreranno impaurite dalla spietatezza dell'uomo e decideranno di lasciare la discussione fortemente spaventate.

Tale proposta, inoltre, finirà per mettere in serio pericolo Nihan, dato che l'uomo comprenderà subito che è stata proprio sua moglie ad avanzare questa proposta per salvare il suo amato Kemal.

La soap turca continua ad appassionare il pubblico

Ancora un modo di fare spietato da parte di Emir, considerato uno dei personaggi più cattivi di sempre mai visti in una soap turca trasmessa fino a questo momento in Italia.

Eppure, proprio questo suo modo di fare così crudele sembrerebbe appassionare sempre più il pubblico da casa, come testimoniano gli ottimi ascolti registrati dalla soap opera anche in questa stagione estiva, seguita da una media di oltre 2 milioni di spettatori su Canale 5 con picchi del 22%.