Il futuro di Nihan si frantumerà in mille pezzi durante le ultime puntate di Endless love. Dopo essere finita per l'ennesima nelle mani di Emir, Kemal la salverà la vita da morte certa, ma non è tutto: darà la propria vita per preservare il futuro della moglie e non permettere a Emir di farle nuovamente del male. Per questo prenderà "sottobraccio" il suo nemico e i due moriranno insieme in un'esplosione.

Emir e Nihan divorziano

Emir si troverà con le spalle al muro e dovrà cedere alla realtà dei fatti: se non vorrà perdere la sua azienda, dovrà divorziare da Nihan.

Cosa che non gli piacerà, visto che per lui questa separazione significherà in qualche modo perdere. Kemal dentro di sé sentirà che Emir non si arrenderà facilmente, così starà sempre all'erta per evitare che possa combinare qualcosa di brutto sia a lui, ma soprattutto a Nihan e Deniz.

Kemal non avrà tutti i torti, visto che Emir ne combinerà di tutti i colori, pronto a vendicarsi del fatto che gli abbia portato via Nihan.

Emir prova a uccidere Zeynep

Proverà a uccidere Kemal diverse volte. Quella in cui sembrerà averla quasi vinta sarà quando lo rinchiuderà in una camera iperbarica senza ossigeno. Kemal sembrerà ormai morto, ma ci penseranno Zehir e Zeynep a salvarlo, visto che la ragazza sentirà da Emir il luogo in cui vuole portare il fratello.

Questo, però, sarà solo l'inizio, perché per fare del male a Kemal, Emir sequestrerà Deniz e Zeynep, e quest'ultima sembrerà anche disposta a ucciderla legandola a un letto e appiccando il fuoco dopo averlo cosparso di benzina. Alla fine sia Zeynep che Deniz si salveranno, allora Emir procederà con il sequestro di Nihan e per farlo si farà aiutare da Asu, che scapperà dalla clinica psichiatrica in cui è stata ricoverata.

La trappola di Emir

Emir pagherà uno dei suoi uomini per progettare un piano contro Kemal, per fare qualcosa che non gli lasci via di scampo. Legherà Nihan in un precipizio e intorno a lei allestirà un campo minato, organizzato nei minimi dettagli. Nihan, però, non correrà nessun pericolo, mentre Kemal potrebbe morire se schiacciasse con il piede una di queste mine.

Sarà proprio Emir a condurlo nel luogo in cui si trova Nihan. La ragazza gli pregherà di stare attento per via delle mine e Kemal, arrabbiato con Emir, gli chiederà di dire a Nihan il percorso da compiere per salvarsi. Alla fine lei si salverà, mentre Kemal sarà in trappola. Anche Emir non avrà la meglio visto che nemmeno per lui ci sarà una via d'uscita.

Kemal muore insieme a Emir

L'arrivo degli artificieri, invece, riserverà una brutta sorpresa solo a Kemal: la mina accanto a Emir si può disinnescare, in poche parole è salvo. Mentre compirà il tragitto che lo porterà verso Nihan, Emir passerà davanti a Kemal. Lo bloccherà con un braccio, con la minaccia che se farà un solo passo, sarà pronto a schiacciare la mina e a far saltare in aria tutti quanti.

Questa idea non si rivelerà solo una minaccia, visto che Kemal vorrà liberare Nihan da quell'incubo che porta il nome di Emir, dando la sua stessa vita. Così schiaccerà quella mina, e Kemal ed Emir moriranno insieme nell'esplosione.

Il futuro di Nihan

Cosa ne sarà di Nihan? L'attende un futuro fatto di solitudine, anche se sarà sempre circondata dall'affetto della sua famiglia. Non solo quello della madre Vildan, e di Leyla e Ayhan, ma anche della famiglia Soydere, che le starà accanto.

Fehime e Hüseyin daranno il massimo per stare sempre al fianco della loro nipotina e per quanto riguarda Zeynep finalmente troverà la via che le donerà un po' di pace. Dopo tante storie sbagliate sposerà Hakan e i due aspetteranno anche il loro primo figlio.