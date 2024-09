Mert si ritroverà a rischiare la vita durante le prossime puntate de La rosa della vendetta. Gülendam scoprirà tutta la verità su ciò che c'è stato tra il marito e Deva, e sarà intenzionata a farlo fuori con un colpo di pistola. Gülendam si convincerà del fatto che Mert l'abbia solo presa in giro e vorrebbe svelare il tutto anche a Gülcemal, ma non riuscirà a parlargli.

È Vefa a portare a galla il passato tra Mert e Deva

Deva e Mert non vanno per niente d'accordo, visto che l'uomo l'ha abbandonata all'altare per sposare Gülendam, ma su una cosa saranno concordi: nessuno nella famiglia di Gülcemal deve scoprire che cosa c'è stato tra loro, altrimenti potrebbero sorgere dei guai seri.

I due crederanno di avere la situazione sotto controllo e invece Vefa scoprirà la verità sul loro legame. Ha rintracciato un vecchio smartphone di Mert, l'ha fatto hackerare e all'interno ha trovato delle foto dell'uomo insieme a Deva in atteggiamenti intimi. Ha deciso di non svelare nulla a Gülcemal, ma se l'ha presa con Mert, solo che la loro conversazione ha avuto una spettatrice inattesa: Gülendam.

Lo scontro tra Gülendam e Mert

La donna ha sentito Vefa mentre diceva di sapere che Deva era l'ex fidanzata di Mert. La notizia l'ha fatta andare fuori di testa, tanto che Gülendam ha iniziato a girovagare per il giardino di casa, destando la curiosità di Mert. Quando l'ha vista rientrare in camera, l'ha raggiunta, senza pensare che di lì a poco sarebbe iniziato tra lo un brutto confronto.

Gülendam inizierà a piangere, a strappare le foto del suo matrimonio, poi se la prenderà con il marito: "Accidenti a te, come hai potuto farmi questo? Come hai osato guardarmi in faccia per tutto questo tempo". Mert non riuscirà a capire di cosa stia parlando, fino a quando Gülendam dirà: "Tu sei solo qui per Deva". L'uomo capirà che la moglie ha scoperto tutto sul suo passato.

Gülendam vuole uccidere Mert

Gülendam inizierà a fargli alcune domande, come se lui e Deva stessero ancora insieme, ma la risposta di Mert sarà negativa: "Eravamo fidanzati, ma ora non c'è più nulla". Lei, però, non sembrerà farsi intenerire da tale dichiarazione. Aprirà una cassapanca, dove all'interno ci sarà nascosta una scatola che contiene una pistola: Gülendam vorrà fare fuori Mert.

"Ti ucciderò, perché tu non meriti la vita", gli dirà la donna. Mert la pregherà di non farlo, ma non vorrà sentire ragioni. Gülendam sarà anche intenzionata a raccontare tutto a Gülcemal: prenderà il telefono e lo chiamerà, ma il suo numero sarà irraggiungibile.

Mert continuerà a chiedere alla moglie di conservare la pistola, ma lei sarà chiara: "Stai zitto, non ti crederò più, è tutto finito". Lo ucciderà sul serio?