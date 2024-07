Zeynep sarà decisa a fare causa ai Sezin, come spiegano le anticipazioni della puntata di Endless Love in onda venerdì 19 luglio. "Sarò un problema per loro", dirà a Sema che la accompagnerà dall'avvocato, mentre Ozan sarà sempre più disperato per l'abbandono da parte di sua moglie. Galip offrirà a Leyla il suo sostegno per ottenere il posto di Onder in azienda e Hakki riuscirà a cancellare in tempo il video in cui compare con Nazif.

Hakki riuscirà a cancellare le prove dell'incontro con Nazif

Zeynep andrà a stare da Fehime, ma non si troverà più bene a casa Soydere.

Abituata ad essere servita, la ragazza dimostrerà subito di essere cambiata non avrà nessuna intenzione di aiutare sua madre. Zeynep darà appuntamento a Sema per recarsi da un avvocato: "Sarò un problema per loro", minaccerà la ragazza riferendosi alla famiglia Sezin. Quando Zeynep incontrerà la sua amica sembrerà decisa a vendicarsi di Ozan e della sua famiglia dopo lo schiaffo ricevuto da Vildan e non risponderà alle chiamate di suo marito. Disperato, Ozan manderà un messaggio a sua moglie: "Tutti si scuseranno con te, soprattutto mia madre, te lo prometto!". Zeynep sarà molto soddisfatta, ma eviterà di rispondere a Ozan. Nel frattempo, Tufan scoprirà che Emir sta cercando Hakki e avviserà subito suo zio.

L'imprenditore provvederà a cancellare immediatamente il video in cui è in compagnia di Nazif e quando Kozcuoğlu se ne accorgerà andrà su tutte le furie.

Leyla e Galip nuovi alleati

Ci saranno novità anche per Leyla che riceverà l'appoggio da parte di Galip. Quest'ultimo si recherà in ufficio dalla donna e le offrirà il suo aiuto.

"Desideravi la sedia di Onder, io sono dalla tua parte". Galip assicurerà a Leyla che unendo le loro forze raggiungeranno tutti gli obiettivi che desiderano. Nel frattempo, Ozan riunirà tutta la famiglia per convincerli a chiedere scusa a Zeynep e fare in modo che sua moglie torni a casa. Emir sarà piuttosto scettico e non perderà occasione per sorridere di suo cognato.

Infine, Kemal e Zehir interrogheranno una donna in merito ai pagamenti che hanno scoperto sul conto del fratello di Nazif. La misteriosa donna riuscirà ad evitare di rispondere alle domande e subito dopo l'incontro telefonerà ad Hakki per avvertirlo.

Zeynep è tornata a casa Soydere

Nelle puntate precedenti, Fehime è andata a trovare Kemal e ha incontrato Zeynep a casa di suo fratello. La donna ha chiesto subito a sua figlia delle spiegazioni e Zeynep è stata costretta a raccontare a Fehime di aver fatto le valigie e aver lasciato la villa dopo un litigio con Vildan. Fehime ha costretto sua figlia a seguirla a casa, ma Zeynep non ha alcuna intenzione di tornare alla sua vecchia vita e sta cercando una soluzione per cambiare le cose. Nel frattempo, Leyla ha espresso a Galip il suo desiderio di ottenere un posto di prestigio nella compagnia.