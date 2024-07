Vildan prenderà a schiaffi Zeynep dopo l'ennesima provocazione: "Sei un diavolo", le dirà provando a mettere in guardia Ozan. Le anticipazioni della puntata di Endless Love di mercoledì 17 luglio spiegano che Zeynep andrà a riprendere i suoi vestiti dalla villa e Ozan la implorerà in lacrime di restare. Vildan sarà molto dura con sua nuora e Zeynep la attaccherà ricordando che in passato ha sedotto il futuro marito di sua sorella.

Zeynep tornerà alla villa ma solo per prendere le sue cose

Ozan sarà sempre più giù a causa della decisione di Zeynep che si è trasferita da Kemal.

Il ragazzo non avrà voglia di alzarsi dal letto e Vildan sarà pronta a rincuorarlo. La signora Sezin dirà a suo figlio che Zeynep certamente tornerà alla villa e che la sua momentanea distanza è solo un altro trucco per legarlo di più a sé. Quando Zeynep invierà a Ozan un messaggio per avvertirlo del suo arrivo alla villa per prendere le sue cose, VIldan prenderà il telefono di suo figlio e gli impedirà di rispondere: "Non vedi che vuole attirare la tua attenzione? Lascia che ti insegue per un po'". "Conosco Zeynep meglio di te", dirà Vildan spiegando a suo figlio che tra qualche giorno la ragazza troverà una scusa e gli sarà di nuovo accanto. Non avendo ricevuto alcuna risposta da Ozan, Zeynep si recherà a villa Sezin, decisa a prendere i suoi vestiti, ma Ozan non ascolterà affatto i consigli di sua madre.

Le preghiere di Ozan e la sfuriata di Vildan

Zeynep svuoterà il suo armadio mentre Ozan la implorerà in lacrime di non andare via. La ragazza ripeterà il motivo per cui andrà via: "Dove sono le scuse della tua famiglia?". Ozan spiegherà a sua moglie che tutti sono molto tristi e che lui è distrutto da due giorni e arriverà a proporle anche di andare via insieme.

A quel punto arriverà Vildan che dirà a suo figlio che non potrà mai allontanarsi dalla villa. La signora Sezin rimprovererà duramente sua nuora: "Smetti di comportarti male", mentre Ozan chiederà a sua madre di scusarsi subito con Zeynep. Il ragazzo sarà in seria difficoltà tra le due donne più importanti della sua vita, soprattutto perché Vildan dimostrerà di aver capito perfettamente il gioco di sua nuora: "Non vedi che usa la tua debolezza?".

Zeynep approfitterà ancora per sottolineare che va via da quella casa perché non è gradita dalla famiglia di suo marito e tra lei e Vildan inizierà un altro duro scontro. "Sei un diavolo, chissà come lo hai ingannato" dirà la signora Sezin a Zeynep che ricambierà l'offesa rincarando la dose. La ragazza ricorderà a Vildan che lei ha sedotto il futuro marito di sua sorella per poi sposarlo e a quel punto la madre di Ozan non tratterrà la sua rabbia. Vildan darà uno schiaffo a Zeynep, mentre Ozan non saprà come mediare tra le due donne. "L' ho rimessa al suo posto" si giustificherà la signora Sezin. Zeynep avrà un motivo in più per continuare a fare la valigia e spiegherà a Ozan che la sua famiglia non la gradisce.

Zeynep sta davvero ingannando Ozan e Vildan non si sbaglia

Vildan non ha tutti i torti e fa bene a mettere in guardia suo figlio da Zeynep. La signora Sezin, infatti, non è solo una madre gelosa, ma ha capito perfettamente che Zeynep è una persona dannosa per suo figlio. La sorella di Kemal non ha mai amato Ozan e lo ha sposato solo per avvicinarsi ad Emir ed entrare nella famiglia Sezin. In questo momento, Zeynep aspetta un figlio ma non sa se il padre sia OZan o Emir, visto che ha tradito suo marito con Kozcuoğlu, l'unico uomo che ama davvero. Emir non ricambia affatto i sentimenti di Zeynep ed è anche stato sul punto di costringerla ad abortire. La sorella Kemal si è allontanata dalla villa solo per tutelare la sua vita e quella di suo figlio dalla cattiveria di Kozcuoğlu, ma Ozan è convinto che la sensibilità di sua moglie non possa sopportare la diffidenza e l'ostilità di Vildan.