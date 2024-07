Il matrimonio di Antonio e Martina salterà, nelle puntate de La Promessa in onda dall'8 al 14 luglio, e Margarita sarà in forte imbarazzo per tutto ciò. A quanto pare i duchi non hanno accettato Martina e per questo non verranno celebrate le nozze. Pia ricatterà Cruz affinché provveda al mantenimento del piccolo Dieguito e la marchesa accetterà, a patto che Petra torni nel palazzo. Ci sarà preoccupazione per la sparizione di Ramona e quando Jana troverà il ventaglio di Cruz a casa della donna i sospetti si concentreranno sulla marchesa.

La delusione di Martina e Margarita

Un nuovo colpo di scena sconvolgerà gli equilibri de La Promessa e vedrà protagonista Martina. La ragazza, promessa sposa del duca Antonio de Carvajal, verrà spinta dalla madre a sedurre il fidanzato. La spingerà tra le braccia di Antonio, sperando che lui anticipi la proposta di matrimonio, ma le cose andranno diversamente. Il giovane avrà degli strani atteggiamenti che saranno notati subito da Curro. Quest'ultimo vedrà il duca parlare al telefono e chiudere immediatamente la conversazione al suo arrivo. Curro andrà a parlare a Martina di quanto ha visto, ma la ragazza penserà che sia solo una mossa per allontanarla dal suo fidanzato. Antonio, però, deluderà le aspettative di tutti quando comunicherà a Martina che il loro matrimonio non potrà più celebrarsi, perché i duchi non l'hanno accettata.

Jana sospetta di Cruz

Antonio consegnerà a Martina una grossa somma di denaro come risarcimento, ma la ragazza si sentirà profondamente umiliata. Margarita sarà sbigottita e si sentirà in forte imbarazzo con Cruz, mentre la marchesa avrà ancora diversi problemi da risolvere. Cruz dovrà valutare il ricatto di Pia, che le chiederà di occuparsi delle spese per l'educazione di Dieguito in cambio del suo silenzio.

La marchesa accetterà la richiesta della governante, ma a condizione che Petra ritorni a La Promessa. Nel frattempo tutti saranno preoccupati per la sparizione di Ramona e proseguiranno le ricerche. Jana troverà a casa della donna il ventaglio di Cruz e lo confiderà soltanto a Maria. Le ragazze avranno ormai quasi la certezza che dietro la sparizione di Ramona ci sia Cruz.

La morte di Fernando

Nelle puntate precedenti, tra Fernando e Cruz c'è stata una brutta discussione per il futuro del palazzo. La marchesa ha rifiutato l'eventualità di accettare la proposta di acquisto di suo cognato e lui le ha teso una mano. Fernando ha chiesto a Cruz di mettere da parte le divergenze e ricominciare un nuovo rapporto, ma in quel momento si è sentito male. Il marito di Margarita ha avuto un attacco di cuore e ha implorato Cruz di dargli la pillola salvavita, ma lei è rimasta a osservare la sua agonia senza muovere un dito. Fernando è morto sotto gli occhi della marchesa, ma per adesso nessuno è al corrente di quello che è accaduto.