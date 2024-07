Nella puntata della soap tv La Promessa che andrà in onda lunedì 29 luglio alle 15:45 su Canale 5 Abel riceverà una strana telefonata da uno sconosciuto. Nel frattempo il dottor Bueno e Manuel si scambieranno i travestimenti per la festa, mentre Catalina confesserà a Simona che lei e Pelayo si stanno innamorando. Spazio anche alle vicende di Curro che leggerà una lettera in cui ci sarà scritto il nome di suo padre e Ramona brucerà la missiva nel fuoco. E mentre Mauro sarà preoccupato per il suo incarico durante l'evento in maschera, Teresa rassicurerà il suo ex fidanzato.

Abel viene contattato al telefono da uno sconosciuto

Abel Bueno riceverà una strana telefonata da uno sconosciuto, ma le anticipazioni della soap iberica non chiariscono da chi verrà contattato il medico e quale sarà il contenuto della chiamata. Nel frattempo, Abel e Manuel si scambieranno i travestimenti per la festa in maschera che verrà organizzata a La Promessa. Catalina intanto presenterà Tadeo a Margarita al fine di aiutarla con la gestione della tenuta. Pelayo invece regalerà una collana alla figlia di Alonso e Catalina confesserà a Simona che lei e il conte si stanno innamorando.

Curro legge la lettera in cui è rivelata l'identità di suo padre

Spazio anche alle vicende di Curro che troverà una lettera in cui sarà scritta l'identità di suo padre, ma Ramona gli strapperà la missiva dalle mani e la getterà nel fuoco.

Lope invece metterà alle strette Simona, che sarà costretta a confessare al collega di avere ricevuto una lettera scritta da suo figlio Antonio in persona e non dal maestro Carlos come accaduto in precedenza. Mauro invece avrà preoccupazioni lavorative dopo gli incarichi di responsabilità che gli ha affidato Romulo e il cameriere penserà di non essere all'altezza di essere il sostituto del maggiordomo de La Promessa durante l'evento in maschera.

Teresa quindi conforterà il suo ex fidanzato, mentre Margarita annuncerà pubblicamente di essere entrata in possesso del 25% della tenuta dei Lujan e scatenerà l'ira di sua cognata Cruz.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Abel è complice di Jimena

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Canale 5 Jimena ha confessato ad Abel di non essere realmente incinta e ha chiesto al dottor Bueno di mantenere il segreto, offrendogli denaro.

Nel frattempo Maria ha confessato a Jana di avere capito di essere innamorata, ma non ha rivelato alla cameriera se il cuore battesse per Salvador o Lope. Ramona intanto è tornata a casa dopo qualche giorno in cui non ha dato più sue notizie e al rientro nella sua abitazione ha confessato a Curro di avere passato il tempo in una grotta.