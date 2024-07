Le anticipazioni della soap Tv La Promessa relative alle puntate in onda dal 21 al 27 luglio 2024 rivelano che Jana Exposito accetterà di fidanzarsi con Abel, a patto che lui almeno per il momento, mantenga il segreto sulla loro relazione. A La Promessa ferveranno intanto i preparativi per la festa in maschera organizzata da Cruz mentre Manuel sarà furioso con Jimena e si mostrerà deciso a rimandarla a casa dei Duchi De Los Infantes.

Abel chiede a Jana di diventare la sua fidanzata

La nuova settimana di programmazione de La Promessa riprenderà dal momento in cui Jana sarà sollevata dopo aver saputo che Ramona è stata ritrovata.

L'anziana donna però, non sarà in piena forma e manifesterà dei preoccupanti problemi mentali. Sembrerà alquanto confusa e non avrà ricordi chiari e precisi né di quanto gli è accaduto né sul suo passato. Per questo né Jana né Curro troveranno risposte alle loro domande sulla madre Dolores. Intanto Abel attenderà una risposta proprio da Jana, visto che le ha chiesto di diventare la sua fidanzata. Nel mentre invece, Manuel rivelerà al padre la sua volontà di tornare a volare. Il marchesino non sa ancora che la moglie Jimena ha fatto in modo che la Guardia Civile emanasse un atto di divieto al volo nei suoi confronti.

Jana accetta di fidanzarsi con Abel, Manuel vuole mandare via Jimena

Abel confiderà a Salvador e a Lope di aver chiesto a Jana di fidanzarsi con lui e di essere in attesa di una risposta.

Cruz invece, riuscirà a convincere don Alonso a dare una festa in maschera. Peccato che la marchesa userà i soldi guadagnati da Catalina e Pelayo con la vendita delle marmellate per finanziare la festa. Jana nel frattempo, deciderà di accettare la proposta di Abel e di fidanzarsi con lui. La domestica però, chiederà al medico di mantenere segreta la loro relazione, almeno per il momento.

Manuel invece, verrà a sapere da Margarita che dietro al divieto di volare c'è Jimena. Il marchesino sarà furioso con la moglie e la affronterà duramente. In seguito, Manuel dirà ad Alonso di voler rispedire Jimena a casa dei genitori e non sembrerà esserci modo di fargli cambiare idea. Abel invece, sembrerà entusiasta del fidanzamento con Jana mentre la domestica non sembrerà esserlo in egual misura.

La programmazione estiva de La Promessa

La soap Tv spagnola continuerà a tenere compagnia ai telespettatori di Canale 5 per tutta l'estate, con puntate extra large in onda tutti i pomeriggi dalle 15:45 sino alle 17:00. Questa collocazione subirà inevitabili cambiamenti nel corso del mese di settembre, quando torneranno in onda i programmi di punta del pomeriggio di Canale 5, a partire da Uomini e donne, sino ad arrivare ad Amici e Verissimo.