A poche ore dalla messa in onda della quarta puntata di Temptation Island, sulla pagina Instagram del programma è stato pubblicato un nuovo video di anticipazioni che riguarda la coppia formata da Tony Renda e Jenny Guardiano. Nel dettaglio, il 41enne è stato chiamato nel pinnettu per vedere un video in cui la fidanzata racconta alle altre ragazze di aver gradito la compagnia di uno dei single: "Questa persona mi ha fatto bene".

Jenny sempre più complice con uno dei single

Nel primo pomeriggio di giovedì 18 luglio, sulla pagina Instagram di Temptation Island è stato pubblicato un video contenente nuove anticipazioni [VIDEO].

Nel dettaglio, Tony Renda è stato chiamato nel pinnettu per vedere una clip riguardante la sua fidanzata Jenny Guardiano. Parlando con le altre ragazze, la protagonista ha lasciato intendere di aver gradito la compagnia di uno dei single: "Questa persona mi ha fatto bene. Più che fare bene, mi ha fatto bene".

A quel punto Tony si è reso protagonista di una scenata di gelosia nei confronti della fidanzata, sostenendo che sia stato il single a stuzzicare per tutto il tempo la sua compagna.

Le parole di Bisciglia su questa edizione

Nei giorni scorsi, il conduttore Filippo Bisciglia aveva rilasciato a Il Fatto Quotidiano un'intervista sull'edizione in corso, spiegando che durante i falò di confronto lui deve essere imparziale per non spostare l'attenzione sulle proprie opinioni, anche se non è sempre è così semplice: "Quest’anno piango, non dico quando, ma non riuscivo a parlare".

Inoltre Bisciglia aveva spiegato che per i partecipanti non è facile trovarsi ripreso 24 ore su 24 dalle telecamere in un villaggio con 13 ragazzi o ragazze: "Sono stato male con e per loro".

Temptation Island: le coppie rimaste

In questa edizione Temptation Island c'è già stata una coppia che ha abbandonato il programma, si tratta di Christian Lanfranchi e Ludovica Ronzitti: i due infatti hanno effettuato il falò di confronto e deciso di uscire separatamente dalla trasmissione.

Pertanto a oggi rimangono ancora in gioco nel programma di Canale 5 sei coppie:

Siria Pingo e Matteo Vitali

e Vittoria Bricarello e Alex Petri

e Gaia Vimercati e Luca Bad

e Alessia Pascarella e Lino Giuliano

e Jenny Guardiano e Tony Renda

e Martina De Ioannon e Raul Dumitras

Ogniuna di esse, al termine del proprio percorso, effettuerà un falò di confronto per decidere se uscire insieme o separatamente dalla trasmissione.