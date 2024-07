Zafer scompiglierà nuovamente la vita di Deva nelle puntate della prossima stagione della Serie TV turca La rosa della vendetta. Vorrà assolutamente rovinare il matrimonio tra lei e Gülcemal, così confesserà alla ragazza la verità sulle sue origini: il suo vero padre è Mustafa Pehlivan, colui che è stato suo marito.

İpek convince Armağan a non trasferirsi a Londra

Zafer sarà sempre più sola: Gülcemal e Gülendam la odiano, mentre Armağan sarà pronto a fare le valigie per andare a lavorare a Londra. Sarà lui stesso a dirlo alla madre: non solo si trasferisce in Inghilterra, ma ha anche detto a İpek di essere innamorato di lei.

Zafer userà proprio la ragazza per convincere Armağan a rimanere in Turchia, perché ha sempre capito che la giovane ha una cotta per lui. Le dirà che sarà disposta a salvare Deva dalle grinfie di Gülcemal, visto che l'ha costretta a sposarlo.

Per il bene della sorella, İpek si farà coinvolgere dalla cosa e proprio mentre accompagnerà Armağan all'aeroporto gli dirà che lo ama e che non può vivere senza di lui. Alla fine il ragazzo deciderà di rimanere in Turchia per amore, İpek dirà a Zafer che non si trasferirà e la donna agirà subito per portare via Deva da quella casa.

Zafer svela a Deva l'identità del suo vero padre

Zafer si farà accompagnare nella tenuta di Gülcemal da Emrullah e avrà un confronto con Deva.

"Come sai ho visto la morte in faccia e questa cosa mi ha insegnato che nella vita non si deve rimandare nulla, per questo sono venuta a confessarti una cosa che ho rinviato per anni", dirà Zafer davanti non solo a Deva, ma anche Gülendam e Mert. La conversazione, però, verrà udita di nascosto anche da Gara.

"Sai che ti ho cresciuta e tutto ciò che ho speso erano soldi di tua padre", dirà Zafer con una certa sfacciataggine.

Deva, invece, rimarrà turbata: "Ma di cosa stai parlando, mio padre non ha mai avuto soldi". Zafer, però, lancerà una 'bomba': "Sappi che non sto parlando di İbrahim, ma del tuo vero padre".

Deva scopre le sue vere origini

Zafer darà a Deva una foto piegata a metà, quando la ragazza l'aprirà vedrà la faccia di Mustafa Pehlivan.

"Ma cosa dici, questo è tuo marito", dirà Deva facendo un sorriso ironico, ma Zafer le darà la risposta che forse non si aspettava: "Questo è mio marito, ma è anche tuo padre: sei la figlia di Mustafa".

Deva è sempre cresciuta senza sapere la verità dei fatti sulle sue origini. Infatti la madre non è morta affogata in un lago come lei crede: è viva e vegeta ed è Gara, colei che per tutta la vita si è occupata di Gülcemal e Gülendam. La donna ha avuto la figlia da Mustafa Pehlivan, il secondo marito di Zafer, ma quando era piccola ha lasciato la bambina nelle mani di İbrahim, visto che Mustafa non l'ha mai voluta riconoscere.