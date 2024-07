Le anticipazioni provenienti dalla Turchia e relative alla seconda stagione de La Rosa della vendetta, rivelano che Gulcemal annuncerà la sua intenzione di sposare Deva Nakkaşoğlu. Il padre della ragazza sarà contrario a questa unione, così come Gulendam che non vorrà assolutamente che Deva diventi sua cognata e questo perché ha scoperto che la giovane è l'ex fidanzata di Mert. Riusciranno Deva e Gulcemal a sposarsi nonostante la ferma opposizione delle famiglie?

Gulcemal annuncia a Ibrahim di voler sposare Deva: 'Diventerà mia moglie'

La seconda stagione della serie Tv che verrà trasmessa a partire dal prossimo autunno su Canale 5, riprenderà dal momento in cui Gulcemal salverà Deva dalle grinfie degli scagnozzi di Zafer.

La madre di Gulcemal, anche nei nuovi episodi, continuerà a mettere i bastoni tra le ruote al figlio e alla ragazza. Ma non sarà la sola, visto che anche Ibrahim cercherà di tenere lontana la figlia dalla famiglia di Zafer e soprattutto da Gulcemal. Le tensioni tra Deva e il padre saranno sempre più forti e l'uomo perderà le staffe nel momento in cui la per l'ennesima volta, la ragazza si rifugerà a casa di Gulcemal. Quest'ultimo affronterà Ibrahim e Io farà dicendogli che Deva resterà a casa sua e questo perché lui avrà intenzione di sposarla: "Deva rimarrà come mia moglie, io e lei ci sposeremo".

Gulendam contro le nozze del fratello: 'Deva non diventerà mai mia cognata'

Sarà una notizia che prenderà alla sprovvista non solo la famiglia di Deva ma anche Gulendam.

Anche la sorella di Gulcemal si opporrà fermamente a questo matrimonio e dichiarerà senza mezzi termini che le nozze non di celebreranno: "Deva non diventerà mai mia cognata, non lo permetterò". Parole molto forti dettate dalla rabbia di aver appena scoperto che Deva non è altri che l'ex fidanzata di Mert. Gulendam ne sarà venuta a conoscenza ascoltando una conversazione tra il marito e Vefa e penserà che Mert si sia riavvicinato a lei solo per stare vicino alla ex Deva.

Il punto su La Rosa della vendetta

Dopo la messa in onda della puntata del 12 luglio, Mediaset sospenderà questa soap Tv turca per tutto il resto dell'estate. Riprenderà la sua messa in onda il prossimo settembre quando mancheranno ancora 24 episodi di 45 minuti ciascuno al gran finale. L'idea iniziale di Mediaset era quella di trasmettere tutte le puntate lungo l'estate ma in corso d'opera si è scelto di cambiare strategia.

Sicuramente nel periodo autunnale si potrà contare su un bacino di utenza più ampio rispetto al periodo estivo e gli ascolti potranno beneficiarne. Resta da capire se La Rosa della vendetta continuerà ad andare in onda il venerdì sera anche a settembre oppure se verrà collocata in un altro giorno della settimana.