L'ex coppia di Temptation Island formata da Raul Dumitras e Martina De Ioannon continua ad essere la più chiacchierata dell'edizione. Nella tarda serata di ieri, in una live su TikTok alla quale era presente anche Alessia Pascarella (ex di Lino Giuliano) Martina ha espresso un commento sullo scambio di baci in pubblico tra il suo ex e la sua nuova fiamma: "Io con Carlo sono stata piaciona, ma mai volgare".

Martina De Ioannon: 'Raul e Nicole sono volgari'

Dopo aver deciso di lasciare Temptation Island separatamente Raul e Martina hanno voltato pagina e hanno intrapreso una frequentazione con i single Nicole Belloni e Carlo Marini.

In live su TikTok con un famoso tiktoker e con Alessia Pascarella, Martina De Ioannon ha commentato lo scambio di baci in pubblico tra il suo ex e la sua nuova fiamma: "Sono stata piaciona con Carlo ma mai volgare, secondo me". A tal proposito ha spiegato che sui social non verrà mai diffuso un video in cui lei bacerà in modo appassionato il suo tentatore, perché le volgarità non le appartengono: "Il nostro è stato un avvicinamento molto elegante e tranquillo". Ma non è tutto perché la 26enne ha rivelato anche cosa pensa sul fatto che Raul Dumitras all'interno del programma spesso la definiva una buffona: "Mi ha insultato sempre e sono scappata da quello anche se all'inizio ci ridevo e pensavo che fosse solo maleducato".

De Ioannon-Marini: lei ha rimosso il follow al suo tentatore

Dopo essere tornata single Martina De Ioannon ha intrapreso una frequentazione con il suo tentatore Carlo Marini. I due ex volti di Temptation Island sono stati avvistati in un centro commerciale di Marciniase e in una discoteca. Nella giornata di ieri 30 luglio, però, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato: Martina ha rimosso il follow dall'account Instagram di Carlo.

Al momento i motivi non sono stati resi noti, quindi non è possibile sapere se si tratti di un momentaneo litigio oppure di un gesto per avere visibilità.

Il commento di alcuni utenti del web

Sui social il parere degli utenti risulta essere contrastante su Martina e Raul: da un lato c'è chi crede che lei abbia fatto bene a chiudere una relazione considerata "tossica" mentre dall'altro c'è chi pensa che la 26enne voglia passare per vittima quando il fidanzato ha solo dimostrato di essere fedele e innamorato di lei.

Nel rispondere alle domande dei suoi follower anche l'ex protagonista di Temptation Island Siria Pingo ha espresso un suo commento: "Sono due persone meravigliose. Non capisco perché sparate a zero su Martina. Lei ha semplicemente avuto il coraggio di chiudere una relazione perché non provava più gli stessi sentimenti di un tempo".