Le anticipazioni della soap tv La rosa della vendetta riguardanti ciò che andrà in onda in autunno su Canale 5 rivelano che Gulendam (Nilay Erdönmez) perderà il controllo e aggredirà Deva (Melis Sezen) dopo aver scoperto che è l'ex fidanzata di Mert. La sorella di Gulcemal dopo averle messo le mani addosso, intimerà a Deva di andarsene. Quest'ultima non saprà come comportarsi, anche alla luce della proposta di matrimonio che le farà di lì a breve Gulcemal. Le nozze però verranno osteggiate con forza proprio da Gulendam che non ne vorrà sapere di avere Deva come cognata.

Gulendam aggredisce Deva dopo aver scoperto che è l'ex di Mert

Nella seconda stagione de La Rosa della vendetta, Gulendam farà una scoperta che la manderà su tutte le furie. La sorella di Gulcemal infatti, scoprirà che Deva è l'ex fidanzata di suo marito Mert. Ne verrà conoscenza ascoltando una conversazione tra il marito e Vefa. La notizia la manderà in confusione tanto che si convincerà che Mert sia tornato da lei solo per stare accanto alla sua ex.

Gulendam arriverà poi a pensare che Deva si sia intrufolata nella sua famiglia per riconquistare Mert. Accecata dalla rabbia, la sorella di Gulcemal arriverà ad aggredire fisicamente quella che considera la sua rivale. Le metterà le mani al collo e la inviterà ad andarsene via per sempre.

Per convincerla, le offrirà una cospicua somma di denaro.

Gulendam contro le nozze del fratello: 'Deva non diventerà mai mia cognata '

Deva sarà sconvolta dalla reazione di Gulendam e non saprà come comportarsi. Ovviamente le paure di Gulendam saranno infondate, visto che Deva non avrà nessuna intenzione di riconquistare Mert.

Anzi, la giovane di appresterà di lì a poco a diventare la moglie Gulcemal. Quest'ultimo, infatti, annuncerà a tutti che lui e Deva si sposeranno. Una notizia che non verrà accolta con gioia da Gulendam che senza tanti giri di parole dichiarerà che questo matrimonio non verrà mai celebrato, aggiungendo: "Deva non diventerà mai mia cognata, non lo permetterò".

È evidente che la guerra tra Gulendam e Deva sia appena iniziata.

La Rosa della vendetta torna a settembre

La rosa della vendetta, dopo la pausa estiva, tornerà ad andare in onda su Canale 5 a partire da settembre. Non vi è ancora una data certa ma si suppone che la dizi turca possa tornare il 13 o al più tardi il 20 settembre, sempre in prima serata. In autunno si ripartirà dalla seconda e ultima stagione di questa dizi turca, che accompagnerà i telespettatori di Canale 5 per tutto l'autunno. Al gran finale mancano ancora 25 episodi della durata di 45 minuti ciascuno. In Turchia la serie si è già conclusa, essendo stata trasmessa da aprile a luglio del 2023 sul canale Fox.