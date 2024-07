Il finale de La Rosa della vendetta sarà positivo e Gulcemal non morirà, ma riabbraccerà la sua famiglia in un momento molto emozionante. Le anticipazioni spiegano che il protagonista sparirà per alcuni anni e sarà dichiarato morto. Gulcemal lascerà nello sconforto i suoi cari e in particolare Zafer che sarà assalita dai rimorsi. Madre e figlio, tuttavia, si riabbracceranno perché Gulcemal riapparirà ad un evento e lascerà tutti senza parole.

Come finisce La Rosa della vendetta?

La Rosa della vendetta saluterà il pubblico italiano con la prima stagione il 12 luglio, ma probabilmente tornerà in autunno con le nuove puntate.

In molti si domandano come finirà la soap turca che ha appassionato molti telespettatori e se ci sarà un lieto fine. Contrariamente a molte altre dizi turche, La Rosa della vendetta avrà un finale positivo e molto emozionante. Gulcemal, infatti, non morirà ma si assenterà per un lungo periodo dalla sua famiglia. L'uomo capirà che l'unico modo per far riappacificare i suoi cari sia sparire dalle loro vite e non si sbaglierà. Dopo un salto temporale si scoprirà che Gulcemal è stato dichiarato morto e la famiglia si stringerà in preda al forte dolore. Zafer, in particolare, sarà assalita dai sensi di colpa per non aver mai espresso a suo figlio tutto l'amore che provava per lui. Deva si ritroverà ad andare avanti da sola con il suo bambino e Armagan rientrerà dalla svizzera con Ipek.

La famiglia di Gulcemal sarà unita come non era mai successo prima e si evincerà che il protagonista è riuscito finalmente a portare la pace che in vita non era riuscito a costruire.

Il profondo dolore e il pentimento di Zafer

Zafer non si rassegnerà mai alla morte di suo figlio e spesso confiderà ad Armagan che confida in un miracolo.

La donna spererà ogni giorno di veder tornare Gulcemal e i suoi sogni, alla fine, si avvereranno. Gulcemal apparirà ad un evento dedicato a lui. La famiglia sarà riunita per la presentazione di alcuni dipinti e dopo un commovente discorso di Deva, Gulcemal apparirà alla porta, lasciando la sua amata senza parole. Deva correrà in lacrime ad abbracciare suo marito e presto arriverà anche suo figlio.

Tutti saranno sorpresi nel rivedere Gulcemal che stringerà a sé ogni membro della sua famiglia. L'incredulità generale lascerà il posto ad un'emozione immensa e il gran finale sarà riservato a Zafer e Gulcemal. Il rapporto contrastante tra madre e figlio si scioglierà in un abbraccio che riuscirà a sanare tutte le ferite del passato.

Zafer dirà finalmente a suo figlio che lo ama moltissimo e lo ha sempre amato con tutto il cuore. Gulcemal spiegherà che durante la sua assenza la famiglia si è finalmente riuscita e non voleva tornare. Il protagonista, tuttavia, aggiungerà che vedere il suo bambino lo ha spinto a riabbracciare tutti. Deva dirà a Gulcemal che lei e Zafer non avevano mai creduto alla sua morte.

A quel punto Armagan racconterà a suo fratello che Zafer è impazzita dal dolore all'idea di averlo perso.

La Rosa della vendetta avrà due stagioni

La serie Gulcemal - La rosa della vendetta è stata divisa in due stagioni per il pubblico italiano. In realtà, nella versione originale la serie tv aveva soltanto una stagione. Probabilmente gli ascolti convincenti hanno portato Mediaset a voler dividere lo sceneggiato per permettere al pubblico in vacanza di seguire in autunno la storia di Gulcemal e della sua famiglia. Sui social non mancano le critiche a questa scelta: "Mediaset pensa solo ai profitti", si legge su una delle tante pagine dedicate alle soap turche.