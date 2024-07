Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 alle 20:50 da lunedì 5 a venerdì 9 agosto, rivelano che Franco e Angela non riabbracceranno Giulia. E mentre la signora Poggi dovrà decidere se passare le vacanze con la famiglia Boschi o con Luca, Renato le farà pressione per andare in Sicilia. Spazio anche alle vicende degli altri protagonisti della soap partenopea, che organizzeranno qualche giorno lontano da Napoli e, se da un lato Diana e Nunzio partiranno insieme, Rossella rimarrà in città a lavorare. Alberto, invece, contatterà Angelo Torrente per sbarazzarsi di Eduardo.

Franco, Angela e Bianca non rivedono Giulia in agosto

Giulia dovrà prendere una decisione sulle vacanze e nel mese di agosto non saprà se andare in Sicilia con Renato a trovare Franco, Angela e Bianca o se rimanere accanto a Luca De Santis. Nel frattempo, Renato vorrà sapere le intenzioni della sua ex moglie e le metterà pressione per scegliere cosa fare. Successivamente, Giulia deciderà di non andare ad Agrigento perché farà qualche giorno di vacanza con Luca, per cui Raffaele dovrà calmare suo cognato Renato. La famiglia Boschi, quindi, non riabbraccerà Giulia. Nunzio e Diana, intanto, partiranno per le vacanze, mentre Rossella rimarrà a Napoli a lavorare all'ospedale San Filippo.

Alberto contatta Angelo Torrente

Eduardo e Clara si godranno la vita nella nuova località segreta dove si sono trasferiti, ignari del fatto che Alberto è venuto a conoscenza del loro indirizzo. Nel frattempo, l'avvocato Palladini contatterà il camorrista Angelo Torrente e insieme al boss architetterà un piano per sbarazzarsi di Eduardo Sabbiese.

Guido, intanto, si trasferirà a casa di Michele, mentre Mariella farà un accorato appello a Del Bue. Samuel, invece, proporrà a Micaela di fare un viaggio insieme e i due fidanzati partiranno, ma il cuoco di Caffè Vulcano farà una scoperta agghiacciante, non ancora rivelata dalle anticipazioni. Niko, intanto, passerà le vacanze a Formentera con Jimmy, mentre Manuela invece andrà via con Filippo e Serena.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Damiano ha chiesto a Viola di convivere

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Damiano ha chiesto a Viola di andare a vivere con lui, ma la professoressa Bruni ha preferito non accettare la proposta del suo compagno a causa del piccolo Antonio. Nel frattempo, Ornella è andata in pensione, mentre Luca De Santis ha lasciato il lavoro a causa dell'Alzheimer. Spazio anche alle vicende di Sergio Massaro, che ha finto di essere un pilota di aerei e si è fidanzato con Marika, non rivelando alla ragazza di essere in realtà sposato con Bice.