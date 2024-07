La puntata di Un posto al sole in onda l'11 luglio si concentrerà su Alberto, il quale sarà sempre più in preda alla disperazione, non riuscendo a rassegnarsi all'idea di aver perso il figlio.

Al contempo Rosa che avrà modo di approfondire la conoscenza di Don Antoine.

Palladini ha un comportamento autodistruttivo

La puntata di giovedì 11 luglio sarà ricca di colpi di scena che riguarderanno in particolar modo Alberto. L'avvocato non riuscirà a rassegnarsi all'idea di non sapere dove si trova suo figlio e per questo motivo troverà conforto nell'alcol.

Palladini non si renderà conto di essere entrato in un vortice autodistruttivo che potrebbe mettere in pericolo non solo sé stesso ma anche altre persone. Le anticipazioni, infatti, svelano che Alberto incontrerà per caso Luca De Santis, offrendogli un passaggio in auto: il medico accetterà, ignaro di ciò che potrebbe accadergli. Gli spoiler non riportano cosa succederà nello specifico, ma a quanto pare l'avvocato farà vivere dei momenti di tensione e di pericolo al dottor De Santis.

Rosa e Manuel vengono presi di mira

Rosa avrà modo di approfondire la conoscenza del parroco del quartiere, don Antoine, trovando grande conforto nelle parole del giovane sacerdote. Il piccolo Manuel, tuttavia, sarà costretto a vivere nuovamente dei momenti di grande paura a causa del giovane bullo che lo ha preso di mira.

In seguito al pentimento di Sabbiese, Rosa e Manuel non sembrano più essere graditi nell'ambiente del quartiere in cui risiedono, tanto da essere presi di mira da alcuni abitanti.

Nel corso della puntata ci sarà spazio anche per vicende più leggere, come quelle che vedono protagonisti Samuel e Micaela. Il giovane chef vorrà dare un tocco di romanticismo alla loro relazione, la fidanzata però non è d'accordo, preferendo degli atteggiamenti decisamente trasgressivi.

Il punto su Alberto: è sempre più vittima di sé stesso

L'avvocato Alberto Palladini non può essere annoverato fra i personaggi"cattivi" della soap nonostante il suo carattere altezzoso e spigoloso. Tuttavia non ha mancato di commettere dei gravi errori anche con Clara, la madre del suo secondogenito.

Nel corso delle ultime settimane l'uomo sta vivendo dei momenti di grande difficoltà, dovuti all'allontanamento di Federico.

Infatti Clara ha scelto di entrare nel programma di protezione testimoni di giustizia con Sabbiese, portando anche il bambino con loro. Il distacco dal figlio ha fatto precipitare Palladini nel baratro, portandolo a rifugiarsi nell'alcol. A quanto pare nel corso delle prossime puntate assumerà dei comportamenti sempre più autolesionisti, arrivando a diventare un pericolo per sé stesso e per gli altri.