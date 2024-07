Ne succederanno delle belle a Upas nelle puntate settimanali dal 29 luglio al 2 agosto: Marika, spinta dalla gelosia, litigherà con Rosa lanciandole delle grosse accuse, comportando il rientro a casa anticipato della donna. Michele partirà insieme a Silvia, lasciando tutte le preoccupazioni sul futuro della radio a Filippo. Alberto scoverà il rifugio di Clara e Eduardo, pronto a mettere a segno la sua vendetta. Ferri non vorrà rinunciare al piccolo Tommaso, preparando un piano volto a screditare Ida. Renato si pregusterà le vacanze in Sicilia quando una serie di ragioni rischieranno di bloccare Jimmy, Niko e Giulia a Napoli.

Alberto pedina Clara e vuole vendicarsi di Sabbiese

Alberto commetterà l'impudenza di seguire Clara fino all'abitazione in cui vive insieme a Federico e Eduardo, al riparo dai pericoli della malavita. La coppia si godrà gli ultimi giorni prima di dare alla luce il loro bambino. L'avvocato Palladini diverrà dapprima sfuggente e riflessivo, per poi lasciarsi vincere dalla rabbia e dalla sete di vendetta contro Sabbiese.

Bice e Sergio finiranno per rivedersi e scontrarsi, rischiando di minare sia la riconciliazione tra Mariella e Guido che l'amicizia tra Rosa e Marika. Quest'ultima, morsa dalla gelosa, finirà per puntare il dito contro l'amica, rovinando il loro rapporto e costringendo Picariello a ritornare a casa con il figlio.

Manuel non gradirà questa interruzione e ce l'avrà con sua madre.

Intanto in spiaggia infiammerà un brutto litigio che coinvolgerà Marika e Bice, ma presto le due donne si renderanno conto di avere un sacco di cose in comune.

Mentre l'amicizia tra Mariella e Bice si rinforzerà ulteriormente, Guido finirà per fare un passo compromettente per il suo matrimonio.

Convinta di potersi riprendere il marito, la vigilessa rientrerà a Palazzo Palladini quando si renderà conto che la situazione è peggiorata. Confuso sul da farsi, Guido lascerà la casa in via temporanea in modo da riflettere con attenzione sui suoi sentimenti. Intanto Claudia, a prescindere dal rapporto con Del Bue, vorrà lasciare Napoli.

Michele parte con Silvia, la famiglia Poggi rischia di non ritrovarsi per l'estate

Perplesso riguardo il futuro dell'emittente radiofonica, Michele si lascerà persuadere da Filippo a partire per le vacanze insieme all'amata Silvia. Sartori continuerà a sperare che l'affare si suo padre possa andare in fumo. Nel frattempo Ferri continuerà a darsi da fare affinché l'acquisto della radio vada in porto, anche se l'imprenditore sarà impegnato a pensare a tutt'altra faccenda. Nello specifico Ferri studierà un piano per mettere Ida in cattiva luce, in occasione del processo che si dovrà tenere a breve per decidere l'affidamento di Tommaso.

Renato sarà in partenza per la Sicilia e nella sua mente già si pregusterà la vacanza.

Intanto i programmi di Niko subiranno un cambiamento inaspettato e l'uomo cercherà l'appoggio di Jimmy. In procinto di riunirsi al resto della famiglia come ogni estate, Niko, Giulia e Jimmy potrebbero dover rinunciare al viaggio in Sicilia, tra lo scontento di Renato.

Fan storcono il naso per il comportamento di Alberto

Il comportamento di Alberto potrebbe mettere in grave pericolo la famiglia che Eduardo e Clara stanno per formare. A breve i due diverranno genitori, ma qualcuno rischierà di sciupare la loro felicità. L'avvocato Palladini resterà infastidito alla vista della sua ex e Sabbiese insieme, decidendo di vendicarsi. Appresa la notizia, i fan di questo sceneggiato hanno storto il naso.

"Alberto è un disonesto, è arrivato a questo punto per i suoi modi e il suo brutto caratteraccio. Se trattava Clara con rispetto e educazione, invece di trattarla sempre male, adesso aveva una famiglia. Invece Eduardo tratta Clara sempre con rispetto e amore" ha fatto notare una spettatrice.

"Poi il cattivo è Eduardo..." ha scritto sui social un'altra fan, chiaramente contraria al comportamento di Alberto.

"Se Alberto uccide Eduardo, Alberto va a finire in prigione" ha fatto presente un utente. "Dirà alla camorra dove si trova. Tutto scontato", questa è la convinzione di una fan della soap, certa che Palladini informerà Torrente del rifugio di Eduardo.