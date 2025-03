Nel corso della settimana che andrà dal 31 marzo al 4 aprile in Un posto al sole Michele si accorgerà che qualcuno ha violato il suo PC cancellando il contenuto riguardante l'inchiesta sul caporalato. Ferri e Marina continueranno a discutere in merito alla proposta di Gennaro mentre Viola sarà sorpresa da Damiano con la sua proposta di convivenza.

L'intossicazione al parco archeologico

Il piano di Valeria di sabotare le attività del parco archeologico di Manuela andrà a buon fine. Dopo l'intossicazione subita da tutti i bambini presenti, Jimmy e Camillo decideranno di coalizzarsi e di investigare per cercare di capire cosa sia accaduto realmente e soprattutto chi c'è dietro al disastro che ha danneggiato l'immagine del parco.

I due ragazzini ci andranno molto vicini ma nel coinvolgere Manuela nelle loro ricerche e nelle loro scoperte, finiranno per creare l'effetto contrario. Niko e Manuela infatti si ritroveranno nuovamente l'uno contro l'altro. Sarà solo con l'intervento di Micaela che la situazione si ribalterà inaspettatamente a favore della Cirillo. Micaela oltre a prestare il suo aiuto alla gemella dovrà anche fare i conti con Ferri. Il suo capo infatti le imporrà la presenza di un nuovo conduttore che dovrà affiancarla nel periodo di assenza di Michele Saviani. La ragazza contrariata da questa imposizione agirà di testa suae darà una scossa alla sua trasmissione radiofonica.

I contrasti in casa Ferri

Per Roberto arriverà il difficile momento di decidere se accettare o meno la candidatura di Gennaro Gagliotti come socio dei cantieri e ottenerne così dei vantaggi economici.

La sua titubanza deriverà dal suo timore di essere coinvolto nell'inchiesta sul caporalato condotta da Michele Saviani che potrebbe portare un nuovo danno d'immagine alla sua azienda. Non mancheranno i contrasti con Marina, la donna infatti si opporrà con forza all'entrata di Gennaro ai cantieri nelle vesti di socio. Al contempo Saviani si accorgerà che qualcuno ha cancellato tutti i file riguardanti il caporalato a cui stava lavorando per la sua inchiesta e non faticherà a capire chi è l'autore di tale gesto.

Per quanto riguarda le storie più leggere invece, Rosa confesserà a Raffaele i suoi turbamenti. Picariello racconterà al portiere di Palazzo Palladini le difficoltà che sta incontrando a gestire suo figlio, divenuto intrattabile dopo aver scoperto la sua relazione con Pino. Raffaele per aiutare il bambino a distrarsi lo coinvolgerà nella preparazione di un ingegnoso pesce d'aprile.

Damiano invece porterà Viola fa fare un romantico pranzo in spiaggia e coglierà l'occasione per chiedere alla sua compagna di andare a vivere insieme. La donna sarà spiazzata dalla sua proposta e non riuscirà a mostrare l'entusiasmo che si aspettava il poliziotto, frenata dalla paura di iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Samuel infine riuscirà a staccarsi da Micaela distraendosi con Gabriela. La Cirillo però non perderà occasione per infastidire nuovamente il suo ex.

Ipotesi su Viola e Damiano

Damiano proporrà a Viola di andare a convivere dando una scossa al loro rapporto. L'uomo però non otterrà l'effetto voluto. Invece di felicità ed entusiasmo provocherà insicurezza nella sua donna.

Viola infatti rimarrà quasi senza parole difronte alla sua proposta e sarà incapace di spiegargli le sue paure. Non è ancora chiaro cosa provocherà il rifiuto della professoressa ma è certo che provocherà una nuova frattura nella coppia. Proprio questo atteggiamento restio di Viola infatti potrebbe portare Damiano ad avere dei ripensamenti e a riavvicinarsi nuovamente alla sua ex anche lei in crisi a causa del comportamento ostile di Manuel nei suoi confronti.