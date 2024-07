Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda da lunedì 8 a giovedì 11 luglio su Rai 3 alle 20.50, annunciano nuovi pericoli per alcuni dei protagonisti della soap. Damiano rischierà la vita a causa del suo lavoro e Viola si preoccuperà per lui, mentre Manuel dovrà fare i conti con una visita sgradita. Anche Luca passerà momenti di terrore per colpa di Alberto, che gli offrirà un passaggio in macchina, dopo avere alzato troppo il gomito. Stando alla programmazione, inoltre, l'episodio di venerdì 12 luglio non andrà in onda.

Viola si preoccupa per Damiano

Damiano Renda è stato fondamentale per l'arresto di alcuni camorristi del centro storico di Napoli e, anche nei prossimi episodi, continuerà a lavorare per stanare i criminali. Viola sarà preoccupata per il suo compagno, che rischierà la vita ogni giorno a causa del suo impiego come poliziotto. Nel frattempo, Lucia chiederà a Eugenio di dare una svolta al loro rapporto e Nicotera organizzerà un nuovo incontro fra suo figlio Antonio e la sua nuova compagna. Nel frattempo, Luca sarà in pericolo, perché Alberto si ubriacherà e gli darà un passaggio in macchina. Il dottor De Santis vivrà attimi di panico per la guida in stato di ebbrezza dell'avvocato Palladini.

Manuel riceve una visita sgradita

Nel frattempo, Manuel si preparerà a ricevere una visita sgradita, ma non si sa ancora di chi si tratti. Inoltre, continueranno a essere trattate le vicende dei coniugi Ferri: Roberto sarà ancora giù di morale per la perdita del piccolo Tommaso. Pertanto, Marina e Filippo proveranno a tirare su di morale l'imprenditore, ma tutti i loro tentativi non avranno successo.

Rossella, intanto, si chiederà chi possa sostituire il dottor De Santis in ospedale, mentre Riccardo riceverà una delusione lavorativa. Crovi confiderà le sue difficoltà a Rossella e la figlia di Silvia si sentirà in colpa verso il suo ex fidanzato. Rosa Picariello, invece, continuerà ad approfondire la sua conoscenza con Antoine, il prete della sua parrocchia.

Samuel rivelerà a Micaela di desiderare più romanticismo nel loro rapporto.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Damiano protegge Rosa e Manuel

Nelle precedenti puntate, Damiano era tornato a vivere con Rosa e Manuel, per proteggerli dai camorristi. Nel frattempo, le condizioni di salute di Luca erano peggiorate a causa dell'Alzheimer e il dottore aveva prescritto una terapia sbagliata a una paziente. Ida, invece, era andata a trovare Lara in convento e le aveva chiesto aiuto nella causa contro Roberto, mentre Guido aveva confessato a Michele di essersi innamorato di Claudia.